Festival della Bellezza: annullato il concerto di Michael Nyman

Per problemi legati alla produzione, il concerto di Michael Nyman in programma per il 30 maggio al teatro Romano di Verona è stato annullato. Lo spettacolo avrebbe dovuto essere uno degli eventi di apertura dell’edizione 2019 del Festival della Bellezza, in programma nella città veneta dal 29 maggio all’11 giugno.

Michael Nyman: annullato il concerto al Festival della Bellezza

Il concerto di Michael Nyman in programma al Festival della Bellezza non sarà recuperato nel corso della manifestazione. Chiunque abbia già acquistato il biglietto potrà richiederne il rimborso tramite i circuiti di TicketOne e di Geticket, rivolgendosi al punto vendita di acquisto entro il 31 maggio. Non solo il concerto di Michael Nyman in programma a Verona era l’unico che il musicista avesse fissato in Italia per quest’anno, ma era in assoluto l’unica esibizione programmata dall’artista per l’intero 2019.

Festival della Bellezza 2019: il programma

Il primo appuntamento per il Festival della Bellezza 2019 è in programma il 29 maggio al teatro Romano, quando andrà in scena un incontro tra Giancarlo Giannini e Massimo Cacciari. Giugno inizierà con lo spettacolo di Alessio Boni, che parlerà della messa in scena di protagonisti di capolavori letterari. Il giorno successivo, il palco del teatro Romano ospiterà Fabrizio Gifuni e la sua indagine sulla figura di Amleto. Il 3 giugno, invece, protagonista sarà Laura Morante, con il racconto della sua vita come musa e interprete per grandi registi. Sarà Federico Buffa l’ospite del festival il 4 giugno, con l’epopea di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. Il giorno seguente, invece, il palco sarà dedicato alla prima nazionale dello spettacolo di Vittorio Sgarbi su Raffaello. La giornata del 6 giugno sarà votata alla filosofia, con una riflessione di Umberto Galimberti sulla genesi dell’anima. Il 7 giugno, invece, ci sarà Massimo Recalcati con un’analisi sulla figura di Cristo. Dal teatro Romano ci spostiamo al Giardino Giusti, che sempre il 7 giugno ospiterà Vinicio Capossela e il suo racconto su Oscar Wilde. In attesa del concerto, al teatro Romano, in programma il giorno successivo: un evento unico pensato appositamente per il festival. Il 9 giugno ancora un doppio appuntamento: al Giardino Giusti Marco Ongaro che omaggerà Leonard Cohen, mentre Giuliano Ferrara al teatro Romano racconterà la versione aristocratica dello spirito ai tempi dell’Ancien Régime. Protagonista il 10 giugno sul palco del teatro Romano sarà Philippe D’Averio, “Ambasciatore della Bellezza 2019”. Lo stesso giorno, al Giardino Giusti, invece, lo spazio sarà per Giordano Bruno Guerri, che racconterà dell’arte nella vita di Gabriele D’Annunzio.

L’evento fulcro della manifestazione è in programma per l’11 giugno, quando a salire sul palco del teatro Romano sarà Patti Smith. Ma poi il festival proseguirà: il 12 giugno Arturo Brachetti parlerà del rapporto tra personalità e trasformazione. Il giorno successivo è atteso Morgan, con un concerto celebrativo della sua carriera, con l’aggiunta di alcune cover. Mentre il 14 giugno la scena sarà per Matteo Garrone, che racconterà come può prendere forma sul palcoscenico una storia di cronaca o una storia letteraria. Doppio appuntamento, lo stesso giorno: al Giardino Giusti arriverà Alessandro Piperno, con un incontro su Marcel Proust. Sempre al Giardino Giusti, poi, il giorno dopo si terrà un’analisi dell’immagine della metafisica dal Beato Angelico a Paul Klee, a opera di Melania Mazzucco. Concludiamo con il doppio appuntamento del 16 giugno: Andrea De Carlo racconterà lo stile e la personalità di Federico Fellini; a concludere, il concerto della giovanissima pianista Alexandra Dovgan (appena 11 anni) sulle musiche di Chopin al teatro Filarmonico di Verona.