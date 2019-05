Elisa in concerto a Cesena: info e scaletta

Doppia data in programma al Carisport di Cesena per il “Diari aperti Tour 2019” di Elisa: gli appuntamenti sono per lunedì 29 e martedì 30 aprile.

Elisa in concerto a Cesena: le info

I due concerti di Elisa a Cesena inizieranno alle 21. Si tratterà di una doppia data da dentro o fuori: entrambi gli show, infatti, sono da tempo sold out. Un risultato che si è registrato per buona parte delle rimanenti date del “Diari aperti Tour 2019”. Il Carisport è situato al civico 99 di piazzale Paolo Tordi ed è raggiungibile anche in macchina. All’esterno della struttura, a circa 50 metri, si trova un parcheggio in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Elisa in concerto a Cesena: la scaletta

I due concerti di Elisa a Cesena saranno la presentazione dal vivo dei brani estratti da “Diari aperti”, l’ultimo disco dell’artista di Monfalcone – il primo pubblicato per l’etichetta Universal Music – uscito il 26 ottobre dello scorso anno. Dall’album sono stati estratti i quattro singoli “Quelli che restano” (con il featuring di Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome” (firmato da Calcutta, Dardust e Vanni Casagrande), “Promettimi” e “Anche fragile”, tutti e tre presenti all’interno della scaletta. Oltre alle canzoni più recenti, nel corso della serata troveranno posto anche alcuni tra i brani più celebri della discografia di Elisa, come “Eppure sentire (Un senso di te)”, “Luce (Tramonti a nord-est)”, “L’anima vola”, “Stay”, il medley “Broken / Labyrinth / Cure me / No Hero” e “Gli ostacoli del cuore”. Il doppio concerto di Cesena inizierà sulle note di “Come fosse adesso” per concludersi su quelle di “A modo tuo”, tra le canzoni più conosciute e amate del repertorio dell’artista di Monfalcone. La probabile scaletta dei due concerti di Elisa a Cesena:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of hell Luce (tramonti a nord-est) 7 times Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Il “Diari aperti Tour 2019” di Elisa

Dopo il doppio concerto in programma a Cesena, Elisa proseguirà il “Diari aperti Tour 2019” nei teatri delle principali città italiane. Il prossimo triplo appuntamento è per il 2, il 3 e il 4 maggio al teatro Europauditorium di Bologna. La tournée volgerà al termine il 31 maggio, con una data “in casa”, al teatro Rossetti di Trieste. La tournée sta facendo registrare quasi soli sold-out: sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati si trovano ancora dei biglietti per i soli concerti del 18 e del 19 maggio alla Fiera di Cagliari, del 22 maggio al teatro Team di Bari e del 25 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I prossimi concerti del “Diari aperti Tour 2019” di Elisa: