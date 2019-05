Chiara Galiazzo e J-Ax, il nuovo singolo è “Pioggia viola”

È uscito venerdì 26 aprile il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, che per il suo ritorno in pista ha voluto un pezzo da novanta come J-Ax. A due anni dal suo ultimo album, “Nessun posto è casa mia”, la vincitrice di X-Factor 2012 torna a far parlare di sé con “Pioggia viola”, brano scritto dall’artista padovana insieme a Danti, Piero Romitelli e Francesco “Katoo” Catitti. Il nuovo singolo farà da prologo al lancio dell’atteso quarto disco della propria carriera, del quale ancora non si conosce il titolo: ciò che è certo è che, tra i vari guest, figurerà anche il vincitore del Festival di Sanremo 2019 Mahmood. Sulla collaborazione con J-Ax, non nuovo a featuring di questo tipo, la Galiazzo ha avuto parole al miele: «Lo conosco e lo stimo molto sia come persona sia come artista – afferma Chiara – quando gli ho fatto sentire la canzone, non ho potuto fare a meno di chiedergli di prendervi parte. Il suo contributo l’ha resa ancora più bella e sono fiera e onorata di aver avuto l’occasione di collaborare con lui in un mio pezzo».

E ora “Il tour più piccolo del mondo”

Non solo nuovo singolo e non solo nuovo album. Ci sarà anche un mini tour nei teatri per Chiara e sarà davvero “il tour più piccolo del mondo”, componendosi di sole quattro date. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Questi gli appuntamenti in programma:

Venerdì 17 maggio – Monte Castello di Vibio (PG), Teatro Concordia

Sabato 18 maggio – Roma, Teatro Torlonia

Domenica 19 maggio – Gualtieri (RE), Teatro Sociale Gualtieri

Venerdì 24 maggio – Milano, Teatro Gerolamo

Il testo di “Pioggia viola”

Ci sono cose che tu non sai

Battisti non c’è su Spotify

non essere curiosa ma dai

se non c’è curiosità che cosa fai? Ahi, ahi!

Essere felice è una fatica

ho un bonsai come migliore amica

è la notte che porta confusione

sono un sole solo in mezzo alle persone

Ancora

non so cosa è successo

mi sono persa tra le lenzuola, ah, ah

sono andata a dormire e

Mi sono svegliata in un altro letto

in una vita nuova e tutto è perfetto

però ci credo ancora

e ci si innamora

sotto una pioggia viola

che ci colora, oh, oh, oh

e ci credo ancora, oh, oh, oh

Prima regola: sospetto

dormo col fucile sotto il letto

non so più dove mettere i sogni dentro al mio cassetto

Inception

niente indeterminato tutto a progetto

come un escort Lino Banfi commissario Unesco

amori virtuali chiusi nel desktop

mi sono svegliato in un altro laptop

me ne sto seduto coi pop corn

e guardo tutti gli altri in cerca di scoop

cantanti sotto ghiaccio, pop

e sentire Mahmood è il contrario di mammut

Aranzulla fa più soldi di Suburra

la politica non parla mai di nulla

sto in relax anche se questa curva

Mi sono svegliata in un altro letto

in una vita nuova e tutto è perfetto

però ci credo ancora

e ci si innamora sotto una pioggia viola

che ci colora, oh, oh, oh

e ci credo ancora, oh, oh, oh

Dentro al mio cuore ho una capanna

quella che facevamo da bambini

e mi ricordo mia nonna che canta

mentre io giocavo con i soldatini

e facevamo mille lotte coi cuscini

nevicano piume

e poi ci siamo persi come due calzini, eh

Mi sono svegliata in un altro letto

in una vita nuova e tutto è perfetto

però ci credo ancora

e ci si innamora sotto una pioggia viola

che ci colora, oh, oh, oh

e ci credo ancora, oh, oh oh

Mi sono svegliata in un altro letto, oh, oh, oh

tra le lenzuola

e poi ci siamo persi come due calzini