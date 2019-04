Con Social Music City Ibiza arriva a Milano

Da martedì 30 aprile il meglio della musica elettronica mondiale arriva a Milano grazie a Social Music City, la manifestazione nata cinque anni addietro e che torna nell’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana, a pochi metri dalla Fondazione Prada. Social Music City inizia con Circoloco, il party che più di tutti incarna il vero spirito di Ibiza, dove si svolge tutti i lunedì dal 20 maggio al DC10. Al Social la musica è assicurata da Seth Troxler, Martinez Brothers, Jamie Jones e Virgil Abloh (esatto, proprio il direttore artistico della linea uomo di Louis Vuitton): a seguire canonico aftershow all’Amnesia Milano. Dopo l’esordio con Circoloco, Social Music City prosegue domenica 12 maggio con un altro appuntamento che spadroneggia alle Baleari: la one-night Afterlife, con gli italiani Tale Of Us nel ruolo degli autentici padroni di casa e la presenza di Mladen Solomun, uno dei pochi dj al mondo in grado di mettere d’accordo tutti. Anche in questo caso la festa prosegue all’Amnesia, con i Tale Of Us e Solomun che si sfidano con la cosiddetta formula del b2b, ovvero un disco a testa. Sabato 25 maggio un’anteprima assoluta per l’Italia, ovvero RowsAttacks, il nuovo format di elrow, uno show nel quale le scenografie e le atmosfere fanno credere di trovarsi in un perenne Carnevale. In consolle Ilario Alicante (altro dj italiano da esportazione, Santé, Sidney Charles e i resident di elrow Marc Maya e Eddy M. Domenica 9 giugno, infine, il live di Paul Kalkbrenner, del quale abbiamo già scritto in un precedente articolo. Social Music City prosegue poi tutta l’estate sino a settembre.