Unlocked Music Festival 2019, a Palermo Gigi D’Agostino

È atteso anche il disc-jockey Gigi D’Agostino al velodromo Paolo Borsellino di Palermo per l’ottava edizione dell’“Unlocked Music Festival 2019”: celebre evento internazionale di sensibilizzazione sul tema della criminalità organizzata, attraverso il veicolo senza confini della musica.

Unlocked Music Festival 2019 a Palermo: il programma

L’appuntamento con l’“Unlocked Music Festival 2019” è per sabato 8 e domenica 9 giugno al velodromo Paolo Borsellino, in via Lanza di Scalea a Palermo. Protagonisti sul palco, nel corso delle due serate, saranno diversi disc-jockey e musicisti internazionali, tra cui appunto Gigi D’Agostino. I due grandi temi intorno ai quali ruoterà l’evento sono la lotta alla criminalità organizzata e la cultura. Madrina dell’edizione 2019 sarà l’imprenditrice e testimone di giustizia Valeria Grasso, che sul palco del velodromo di Palermo porterà la sua testimonianza di donna simbolo della legalità, del coraggio e del riscatto da una situazione di degrado. Il festival è in realtà un evento itinerante che, dopo una seconda tappa ancora in Sicilia in programma ad agosto, si sposterà a Roma e a Milano, per diffondere in tutta Italia i valori di giustizia e di legalità che si propone di promuovere soprattutto tra i più giovani. L’evento nasce dalla mente di Fabrizio Lo Cascio, Vincenzo Grasso e Luca Norato ed è stato promosso inoltre dal Ministero della Salute. I primi nomi confermati sono quelli di Gigi D’Agostino, Capo Plaza e Finch, che si esibiranno la sera dell’8 giugno. Il giorno successivo, protagonisti sul palco saranno invece Follow The Fish e Nicole Moudaber. Ma nuovi artisti saranno senz’altro annunciati nei prossimi giorni. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo unico di 21.83 euro a serata.

Gigi D’Agostino ospite all’“Unlocked Music Festival 2019”

Quello di Gigi D’Agostino è senz’altro il nome più altisonante all’interno del cartellone dell’“Unlocked Music Festival 2019”. L’artista torinese, classe ’67, è considerato tra i maggiori esponenti della musica dance in Italia, grazie a una carriera ultra trentennale, nel corso della quale il disc-jockey ha pubblicato quasi cinquanta dischi in studio, tra album di inediti, compilation ed Ep. L’artista salirà sul palco del velodromo Paolo Borsellino di Palermo, che aprirà i battenti dopo ben sei anni di silenzio, la sera dell’8 giugno. Sarà questo il nome di punta di una giornata comunque ricca di musica, capace di guardare soprattutto alle nuove generazioni.

“Unlocked Music Festival 2019”: il tema di quest’anno

Ogni anno, l’“Unlocked Music Festival 2019” è dedicato a un tema diverso. L’edizione 2019 parlerà di dipendenze, da intendere nel senso più ampio del termine: come droghe ma, in generale, come tutto ciò che i giovani interpretano come indispensabile. Come, ad esempio, i cellulari, il computer e, in generale, il mondo dell’elettronica. Le dipendenze, quindi, interpretate dagli organizzatori dell’evento palermitano come un escamotage per i ragazzi per isolarsi. Per questo è stato scelto lo strumento della musica come fosse un “pretesto”: veicolo di aggregazione che non conosce confini geografici né limitazioni legate all’estrazione sociale o a qualsiasi altro ambito.