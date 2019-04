The Zen Circus: il nuovo singolo è "Canta che ti passa"

Novità in casa The Zen Circus: martedì 23 aprile il gruppo ha pubblicato un nuovo singolo, “Canta che ti passa”. Il brano è stato accompagnato da un video ufficiale condiviso sul loro canale YouTube, che vede la band capitanata da Andrea Appino scendere da una vecchia utilitaria rossa e ritrovarsi di fronte al mare. La clip, diretta da Tommy Antonini, rende omaggio all’inquietudine, terminando con una frase del celebre poeta e scrittore portoghese Fernando Pessoa: “Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più”.

Il significato di “Canta che ti passa”

Gli Zen Circus credono nella bellezza dell’inquietudine, lo cantano in “Canta che ti passa” mettendo insieme ricordi, frammenti di vita e paure comuni come quella dell’insuccesso. La band pisana ha presentato il brano con queste parole: «”Canta che ti passa” è una frase stupida. Che sia suonando, ballando, dipingendo o semplicemente vivendo non passa e non deve passare proprio niente. Tutto rimane e deve rimanere nel cuore, nel sangue e nella testa, per ricordarci quello che siamo: una bellissima inquietudine, per noi sinonimo di amore, vita ed imperfezione». Questo nuovo singolo è stato pubblicato martedì 23 aprile 2019, poco più di due mesi dopo la partecipazione degli Zen Circus al Festival di Sanremo con il brano “L’amore è una dittatura”. I cori di “Canta che ti passa” sono stati affidati a La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina). Il singolo dà il nome al tour estivo della band pisana, che ha da poco pubblicato la raccolta “Vivi si muore 1999-2019” per festeggiare i vent’anni di carriera. Il disco, uscito l’8 febbraio 2019, racchiude i loro brani di maggior successo più due inediti: il singolo sanremese “L’amore è una dittatura” e “Una festa”.

“Canta che ti passa tour”: le date estive

Sotto al titolo del nuovo singolo, gli Zen Circus hanno pubblicato le prime date del loro tour estivo. Il “Canta che ti passa tour” partirà il prossimo 14 giugno dal Circolo Magnolia di Milano (Segrate), per poi fare tappa a Roma, Torino, Sestri Levante (Genova) e Senigallia (Ancona). Ricordiamo, inoltre, che gli Zen Circus saranno tra i tanti artisti in line up allo storico Concertone del Primo Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, in occasione della Festa del Lavoratori. Tra festival e date open air, sarà possibile assistere agli spettacoli della band capitanata da Andrea Appino fino al mese di agosto 2019. I biglietti per i concerti estivi sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco i prezzi per i live già annunciati: Milano 17 euro + diritti di prevendita, Roma – Torino – Sestri Levante 20 euro + diritti di prevendita e Senigallia 18 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Di seguito trovate il calendario aggiornato del “Canta che ti passa tour”, l’estate degli Zen Circus sul palco: