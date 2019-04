Mahmood al concerto del 25 aprile di Parma

Storia e musica si incontrano a Parma per le celebrazioni per la Festa della Liberazione. L’evento clou del calendario organizzato dal Comune con la collaborazione del Barezzi Festival è senza dubbio il concerto gratuito in programma per giovedì 25 aprile a partire dalle 20.30 in Piazza Garibaldi, dove l’artista di punta sarà il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. A fare da prologo, però, ci saranno anche Dimartino e i Radiodervish accompagnati dal chitarrista ex Cccp Massimo Zamboni. Ad aprire la giornata, invece, un altro grande nome della cultura come Moni Ovadia. Mahmood, ovviamente, presenterà a Parma i pezzi del suo primo album in studio “Gioventù bruciata” in quello che sarà una sorta di prologo del tour che verrà. Dimartino è reduce dall’album “Afrodite”, che ha riscosso successo di pubblico e critica, mentre i Radiodervish ritornano ad esibirsi eseguendo, in anteprima nazionale, il loro nuovo brano “Giorni senza memoria”, con Zamboni special guest alla chitarra.

Mahmood e il “Good vibes Tour” al via

Quella di Parma sarà una sorta di prova generale per il “Good vibes Tour”, che partirà ufficialmente il 30 aprile con il concerto al The Cage Theatre di Livorno, per poi proseguire nei club più importanti d’Italia fino al mese di giugno. Le date del tour si aggiungono ad alcuni appuntamenti live già annunciati: l’artista milanese, infatti, oltre a esibirsi il 25 aprile in Piazza Garibaldi a Parma, il 25 maggio sarà al Mi Ami Festival di Milano e l’8 luglio in Svizzera, al Montreux Jazz Festival (dove condividerà il palco con Rita Ora). I biglietti per le nuove date del tour 2019 sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo, per tutte le date del “Good Vibes” tour, è di 18 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni di servizio. Questi tutti i concerti di Mahmood in programma:

Giovedì 25 aprile – Parma, Piazza Garibaldi

Martedì 30 aprile – Livorno, The Cage Theatre

Venerdì 3 maggio – Napoli, Duel Club

Sabato 4 maggio – Bari, Demodé

Mercoledì 22 maggio – Bologna, Locomotiv

Sabato 25 maggio – Milano, Mi Ami Festival

Martedì 28 maggio – Padova, Hall

Giovedì 30 maggio – Firenze, Viper Theatre

Sabato 1 giugno – Teramo, Pin Up

Sabato 8 giugno – Catania, Mercati Generali

Lunedì 17 giugno – Roma, Maxxi

Lunedì 8 luglio – Montreaux, Jazz Festival

La partecipazione all’Eurovision

Mahmood è reduce dalla partecipazione alla festa di apertura dell’Eurovision 2019 di Londra, dove si è esibito il 15 aprile portando sul palco la sua hit “Soldi”. Col brano con il quale ha vinto Sanremo, rivisto e riarrangiato, sbarcherà il 18 maggio a Tel Aviv per provare a vincere il prestigioso concorso internazionale. La nuova “Soldi” è uscita ufficialmente all’interno della compilation ufficiale della kermesse, ma le differenze con la versione ufficiale, che ha vinto il Festival di Sanremo, sono minime: l'introduzione è stata accorciata e il verso che recita “Sai già come va, come va, come va” è stato tolto dalla prima e dalla seconda strofa, restando solo nella parte finale del testo. I bookmakers lo danno al terzo posto tra i favoriti, ma il rapper milanese parte a fari spenti, un po’ come aveva fatto a Sanremo.