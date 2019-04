Daniele Silvestri, Instore tour 2019 per promuovere nuovo album: le date

Le date dell’instore tour di Daniele Silvestri, per la promozione del suo nuovo disco in studio

«Visto che per i concerti passerà ancora un bel po’ di tempo, chi ha voglia di ascoltare il nuovo disco, sentirmi raccontare qualcosa o semplicemente farsi firmare la propria copia appena acquistata, ecco qualche occasione per farlo: si inizia da Roma il 3 maggio, cioè il giorno stesso in cui esce “La terra sotto i piedi”» ha utilizzato queste parole Daniele Silvestri, con un messaggio lasciato sulla sua pagina Facebook, per anticipare l’instore tour dall’imminente inizio che accompagnerà la pubblicazione del suo nuovo album di inediti, “La terra sotto i piedi”, in uscita il 3 maggio.

L’instore tour 2019 di Daniele Silvestri

L’instore tour 2019 di Daniele Silvestri, per la presentazione del suo nuovo album, “La terra sotto i piedi”, prenderà il via il 3 maggio, alle 18, all’interno della Feltrinelli di via Appia a Roma, città Natale dell’artista. Un firmacopie “a casa”, quindi, per festeggiare l’uscita dell’album, che sarà pubblicato proprio il 3 maggio. Quindi il musicista sarà ospitato nei negozi Feltrinelli delle principali città italiane, con l’ultimo appuntamento in programma alle 17 del 12 maggio nella libreria genovese di via Ceccardi.

Le tappe dell’instore tour di Daniele Silvestri



3 maggio Roma, La Feltrinelli di via Appia, ore 18



4 maggio Napoli, La Feltrinelli di piazza dei Martiri, ore 18



7 maggio Bari, La Feltrinelli di via Melo, ore 18



9 maggio Milano, La Feltrinelli di piazza Piemonte, ore 18.30



10 maggio Bologna, La Feltrinelli di piazza Ravegnana in Galleria Acquaderni, ore 18



11 maggio Torino, La Feltrinelli della stazione Porta Nuova, ore 17



12 maggio Genova, La Feltrinelli di via Ceccardi, ore 17

Il nuovo album di Daniele Silvestri: “La terra sotto i piedi”

“La terra sotto i piedi” è il titolo del nuovo disco di Daniele Silvestri, in uscita il 3 maggio. L’album in un primo momento si sarebbe dovuto chiamare “Scusate se non piango”, ma è stato lo stesso artista romano a comunicare con un post pubblicato su Facebook il cambio di nome. Il musicista ha inoltre pubblicato anche la copertina del disco, con uno scatto realizzato dal fotografo Paolo De Francesco. Il disco, che arriva a tre anni di distanza dal “Acrobati”, è già stato anticipato da quattro singoli: il primo, “Argentovivo” (feat. Rancore e Manuel Agnelli) è stato presentato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha inoltre conquistato il Premio della critica; quindi “Complimenti ignoranti”, “Tempi modesti” (feat. Davide Shorty) e “Blitz gerontoiatrico”, attualmente in rotazione radiofonica.

Il nuovo tour di Daniele Silvestri

Le canzoni estratte da “La terra sotto i piedi” saranno protagoniste del primo tour di Daniele Silvestri nei palazzetti dello sport, al via il 19 ottobre dal Pala Paternesi di Foligno, in Provincia di Perugia, e con l’ultimo concerto in programma per il 23 novembre al PalaAlpitour di Torino.

Le date del nuovo tour di Daniele Silvestri