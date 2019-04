Claudio Baglioni in concerto a Firenze: info e scaletta

Ultime due date dell’“Al centro Tour 2019” di Claudio Baglioni: tournée nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia, per celebrare le canzoni più celebri e apprezzate della discografia dell’artista romano, che proprio quest’anno festeggia 50 anni di carriera. I due spettacoli toscani sono in programma per le serate di mercoledì 24 e di venerdì 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Claudio Baglioni in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze: info

I due concerti inizieranno alle 21, ma è sempre una buona regola arrivare al palazzetto dello sport con un certo anticipo. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono disponibili i biglietti per entrambe le date. Per il concerto del 24 aprile, sono in vendita i tagliandi per il terzo e per il quarto settore, rispettivamente a 55 e a 45 euro. Sono esauriti invece i tagliandi relativi al primo, al secondo e al quinto settore. Per la seconda data sono disponibili i biglietti per il primo settore (a 85 euro), per il secondo (a 75 euro), per il terzo (a 55 euro), per il quarto (a 45 euro) e per il quinto (a 35 euro). Sono esauriti i soli tagliandi per il quinto settore con visione ridotta. Il Nelson Mandela Forum si trova in Piazza Enrico Berlinguer, a Firenze, ed è raggiungibile sia con la propria auto che con i mezzi pubblici. Il palasport è collegato all’autostrada e al raccordo e all’esterno della struttura sono presenti degli ampi parcheggi. In alternativa, è possibile servirsi delle linee urbane 2, 10 e 17.

Claudio Baglioni in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze: la scaletta

I due concerti di Claudio Baglioni al Nelson Mandela Forum di Firenze saranno a conclusione di una sorta di tournée celebrativa per i 50 anni di carriera del cantante romano. Per questo all’interno della scaletta saranno presenti tutti i più grandi successi dell’artista, a partire dal brano di apertura del concerto: “Questo piccolo grande amore”, in assoluto la canzone più famosa dell’artista. Tra gli altri brani presenti in scaletta, ci saranno anche “Porta Portese”, “Amore bello”, “Io me ne andrei…”, “E tu…”, “Poster”, “E tu come stai”, “Strada facendo” e “Avrai”. I due concerti in programma a Firenze termineranno sulle note di “Con voi”. È possibile che Baglioni decida di apportare delle modifiche alla scaletta nel corso della serata. La probabile scaletta dei due concerti di Claudio Baglioni al Nelson Mandela Forum di Firenze: