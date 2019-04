Da mercoledì 24 a domenica 28 aprile torna a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, AperyShow, kermesse capace lo scorso anno di radunare 100mila presenze, 250 artisti italiani e internazionali e di raccogliere 135mila euro da destinare in beneficienza. Tra le novità di quest’anno, l’adesione al progetto “Come A Casa” di Fondazione Telethon, dedicato all’aiuto concreto di bambini con malattie genetiche rare e ai loro genitori. AperyShow è nato unendo le forze di direttori di locali e dj, per lanciare un messaggio positivo (uno dei loro più fortunati slogan è “uniti si può”) e aiutare in modo concreto associazioni senza scopo di lucro, con particolare attenzione a chi si occupa dei più piccoli. Una dimostrazione concreta che anche in Italia sia possibile fare sistema. In cartellone spiccano i nomi di Dj Antoine, Djs From Mars, Ema Stokholma, Joe T Vannelli, Merk & Kremont (mercoledì 24), Burak Yeter, Shade, Il Pagante, Le Donatella, Saturnino, Tommy Vee, nello stesso giorno di Holi, il festival dei colori (giovedì 25), Andrea Damante, Federico Scavo, Igor S (domenica 28). Venerdì 26 spazio alle live band, sabato 27 ai format, alle cosiddette feste a tema protagoniste nei migliori club italiani. Il dj e producer olandese Burak Yeter ha spopolato in tutto il mondo con la hit “Tuesday”, ai vertici delle classifiche in ben 80 nazioni e capace di raggiungere 467 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lo scorso anno ha remixato “My Life Is Going On” della cantante spagnola Cecilia Krull, sigla della celeberrima serie tv “La Casa di Carta. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito ufficiale della manifestazione