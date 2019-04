(@BassoFabrizio)



Trecento persone e Gazzelle in uno scenario suggestivo e raccolto. Come aprire un'ostrica, farci entrare un cantante e qualche amico e poi sedersi sul bordo e ascoltare. Questa la dimensione che ha creato Apple nel cuore di Milano per i suoi concerti intimi ed esclusivi. Dopo il debutto con Marco Mengoni è stato il turno di Gazzelle, è stato l'artista romano ad animare il secondo appuntamento con Apple Music Live Piazza Liberty. Reduce da un tour totalmente sold out, durante il quale ha presentato il suo album Punk, Gazzelle ha acceso l’entusiasmo dei suoi fan con una selezione delle sue canzoni più amate. Il contesto più intimo e raccolto di questa piazza, ora rivitalizzata, ha permesso di godere appieno le canzoni pop di Gazzelle, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana.



Ad attendere Gazzelle e il suo gruppo circa 300 persone e un forte senso di intimità. Moltiplicato da violino, violoncello, chitarra e tastiere, gli strumenti dei ragazzi che sono saliti sul palco. Subito si è disegnata sul volto dell'artista una maschera di stupore, è rimasto suggestionato dalla dimensione intima: gli spettatori della prima fila erano a circa un metro da lui, una distanza davvero inusuale. Questa dimensione lo ha aiutato a vincere la timidezza al punto che dopo il primo brano, Meglio così, ha invitato la gente ad alzarsi: "Non siamo mica al cinema". Il live, durato circa 40 minuti, è proseguito con Scintille, Tutta la vita, Nero, Sopra, Punk (cantata da tutti, un fantastico coro di trecento persone), Nmrpm, Quella te e Non sei tu.



Il terzo appuntamento sarà a maggio: presto sapremo il giorno e con chi. Per chi invece non fosse riuscito a ottenere i biglietti per il live di Gazzelle, la serata sarà disponibile su Apple Music nelle prossime settimane.