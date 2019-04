Elisa in concerto a Trieste: info e scaletta

Il “Diari Aperti” tour di Elisa arriva nella sua città di origine, Trieste, con un doppio appuntamento con i fan il 19 e il 20 aprile. Entrambi i concerti si terranno al Politeama Rossetti della città a partire dalle ore 21:00.

Location, orari e biglietti

Per cantare nella città in cui è nata, Elisa ha scelto il Politeama Rossetti, conosciuto anche come Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di uno dei teatri più importanti non solo di Trieste e dell’intera regione, ma anche dell’Italia in termini sia artistici che economici. Il Politeama Rossetti può essere raggiunto facilmente in auto, attraverso la SS 14 “Costiera”. Chi si sposta con i mezzi pubblici può arrivare alla Stazione Ferroviaria di Trieste, prendere l’autobus numero 6 e scendere alla fermata “Giardini Pubblici – Politeama Rossetti”. Tuttavia, dalla stazione della città il teatro è raggiungibile anche a piedi in 15 minuti oppure si può prendere un taxi. Entrambi i concerti a Trieste inizieranno alle ore 21:00, anche se è sempre una buona regola arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma e non causare ritardi allo show. I biglietti per entrambe le date sono sold out, questo significa che non vi è più la possibilità di acquistare ticket per partecipare a uno dei concerti di Elisa nella sua città.

La scaletta dei concerti a Trieste

Sul palco di Trieste Elisa intonerà insieme ai fan i brani contenuti nel suo ultimo album “Diari Aperti”, uscito il 26 ottobre 2018 e già Disco di Platino. Non mancheranno, inoltre, le canzoni di sempre della cantautrice, quelle che si sono impresse nella mente degli italiani e che continuano ad essere amate dai fan di ogni età. Questa è la scaletta del tour, considerando sempre che potrebbe subire delle variazioni in entrambe le serate:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of hell Luce (tramonti a nord-est) 7 times Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Le prossime date del tour

Il “Diari Aperti” tour di Elisa ha ancora molte date in programma, tutte sold out. Questo è il calendario con gli appuntamenti futuri: