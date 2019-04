Thegiornalisti in concerto a Firenze: info e scaletta

I Thegiornalisti stanno per concludere il “Love Tour 2019”, dopo aver portato la loro musica sui principali palchi d’Italia. La prossima data in calendario è il 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove la band romana si esibirà a partire dalle ore 21:00.

Location e orari dello spettacolo

La location scelta dai Thegiornalisti per il live a Firenze è il Nelson Mandela Forum, una struttura che grazie ai 10mila metri quadrati di superficie coperta è in grado di accogliere manifestazioni artistiche e sportive di ogni genere. Si trova in Piazza Enrico Berlinguer ed è facilmente raggiungibile in auto sia dall’autostrada che dal raccordo. Chi desidera spostarsi con i mezzi pubblici può fare riferimento alle linee urbane 10, 17 e 2. L’appuntamento è alle ore 21:00, ma è sempre una buona regola arrivare con anticipo per prendere posto con calma e non causare rallentamenti o ritardi allo show.

I biglietti per il concerto di Firenze

I biglietti per poter assistere al concerto dei Thegiornalisti sono ancora disponibili. Collegandosi sul sito di Ticketone o recandosi in uno dei punti vendita autorizzati, è possibile acquistare ticket per il Parterre in Piedi e per i Settori Numerati 1, 2 e 3 con un costo a partire dai 34,50 euro. Questi sono i biglietti ancora disponibili per la data del “Love Tour 2019” a Firenze:

Parterre in Piedi: 34,50 euro

1 Settore Numerato: 45,25 euro

2 Settore Numerato: 41,40 euro

3 Settore Numerato: 36,80 euro

La scaletta del concerto

Come per le altre tappe del “Love Tour”, la scaletta del concerto a Firenze sarà incentrata prevalentemente sui brani contenuti nel nuovo album “Love”, uscito lo scorso 21 settembre. Ad esempio, non dovrebbero mancare i singoli estratti dal disco come “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Pu***na” e “Questa nostra stupida canzone d’amore”. A queste canzoni si andranno ad aggiungere certamente i maggiori successi della band romana, quelli che sono riusciti a entrare nel cuore del pubblico e a rendere i Thegiornalisti una delle band italiane più amate di sempre. Questa è la possibile scaletta del concerto a Firenze, che potrebbe subire delle modifiche sia prima che durante lo spettacolo:

L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold out Fine dell’estate Io non esito La gatta e la luna Da sola / In the night Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità pu***na

Le ultime date del “Love Tour 2019”

Come da calendario, dopo la data toscana, i Thegiornalisti si esibiranno a Verona, Roma e Milano rispettivamente il 1°, il 13 e il 14 maggio. Il 4 maggio, invece, la band farà tappa a Reggio Calabria per recuperare il concerto annullato il 3 aprile per problemi di salute del frontman Tommaso Paradiso. Proprio delle ultime ore è invece la notizia che il gruppo romano tornerà gratuitamente anche a Bari, il prossimo 7 maggio, per tenere fede a una promessa fatta ai fan che hanno assistito al concerto pugliese tenutosi lo scorso 2 aprile. In questa occasione, infatti, sempre per la forte laringotracheite che ha colpito Tommaso, la band non è riuscita a esibirsi come avrebbe voluto e ha promesso ai baresi di fare presto ritorno in città. Il 7 settembre, invece, il gruppo terrà un concerto-evento al Circo Massimo a Roma, una festa voluta per chiudere in bellezza con i fan un tour ricco di soddisfazioni.