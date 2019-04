Spice Girls, tour a rischio: Mel B non si presenta alle prove

Lo “Spice World - 2019 Tour” è ormai alle porte, molte date sono sold out, ma i recenti avvenimenti sembrano mettere in pericolo i progetti delle Spice Girls. Dopo il rifiuto di Victoria Beckham di tornare a cantare con la band, a sollevare un nuovo polverone ci hanno pensato le ultime dichiarazioni pubbliche di Mel B.

Spice Girls: una reunion sempre più difficile

È sempre più vicina la data che darà inizio all’attesissimo tour mondiale delle Spice Girls, eppure i recenti colpi di scena potrebbero mettere in pericolo una reunion che molti fan aspettavano da anni. A scuotere l’equilibrio della band britannica è stata, questa volta, la rivelazione shock di Mel B, la quale in un’intervista ha raccontato di aver avuto una relazione di una notte con Geri Halliwell. Questa confessione, fatta proprio a ridosso della tournée, ha fatto nascere diversi dubbi e in molti si chiedono se Melanie Brown, già dichiaratamente bisessuale, non abbia voluto semplicemente attirare l’attenzione sul tour. Non solo, secondo i rumors, le affermazioni della cantante sembrano aver mandato su tutte le furie la collega Geri.

Mel B assente alle prove alle prove per il tour

A preoccupare i fan sulle possibili ripercussioni dei recenti avvenimenti sul tour sono state soprattutto delle foto pubblicate sui social e che ritraggono le Spice Girls mentre si preparano per i live. Nelle immagini, infatti, si nota l’assenza di Mel B, che pare non sia volata a Londra insieme alle sue compagne per prendere parte alla preparazione. Secondo alcuni, questa assenza misteriosa sarebbe un brutto segno e la dimostrazione che la reunion potrebbe saltare da un momento all’altro. Tuttavia, in base a quanto rivelato dal Sun, sembrerebbe che la Scary Spice sia dovuta volare a Los Angeles per un’udienza della causa in corso contro l’ex tata Lorraine Gilles. Una fonte ha inoltre rivelato al tabloid britannico che «le Spice hanno avuto alti e bassi e questo non aiuta. Mel B ha i suoi impegni e non è l’ideale al momento, con il tour alle porte. Hanno bisogno di partire in quarta, comunque Mel ha intenzione di raggiungere le altre appena possibile». Nonostante le rassicurazioni, pare che i rapporti tra Melanie Brown e Geri Halliwell siano ormai del tutto compromessi. La Ginger Space avrebbe infatti confidato alle colleghe di non voler più stare nella stessa stanza con Mel B e che non abbandonerà il progetto del tour solo per il bene del gruppo.

Le date dello Spice World - 2019 Tour”

Intanto, manca ormai poco alla prima data dello “Spice World - 2019 Tour”, che partirà da Dublino il prossimo 24 maggio e si concluderà a Londra il 15 giugno. Si tratta della prima serie di concerti senza Victoria Beckham, che ha gentilmente declinato l’invito e fatto un grande in bocca al lupo alle sue ex colleghe. Queste sono tutte le date della tournée: