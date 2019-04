Gianni Morandi gioca in casa: 16 concerti a Bologna

Un nuovo progetto artistico per Gianni Morandi, con al centro le sue canzoni ma anche i racconti dei momenti più importanti della sua vita: tutto questo non poteva che avvenire in un’unica città, la sua amata Bologna. “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”, sotto questo titolo si terranno sedici concerti, tutti al Teatro Duse, in cui Morandi canterà in forma acustica i brani che hanno conquistato intere generazioni, tra aneddoti e racconti di vita.

I concerti a Bologna: le date e tutte le info

Il nuovo progetto artistico di Gianni Morandi, “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”, prenderà il via l’1 novembre 2019, proseguendo poi per sedici serate (dodici in programma fino al mese di dicembre, più altre quattro nel 2020). Lo spettacolo è stato pensato in forma acustica, una presentazione al pubblico delle canzoni di repertorio di Morandi. Non solo musica, ma anche racconti di vita e aneddoti curiosi e importanti per la carriera del cantante bolognese che è riuscito ad entrare nei cuori di diverse generazioni, conquistando persino i giovanissimi grazie al suo simpatico approccio al mondo dei social. Per un progetto di questa portata, quella del teatro è l’atmosfera ideale per rendere tutto ancora più intimo e speciale. Queste le parole di Gianni Morandi: «C’è sempre un momento della vita in cui si sente il forte desiderio di tornare nel luogo da dove si è partiti. La prima volta che ho cantato al Duse è stato nel 1964 e ricordo che mi tremavano le gambe. Dopo tanti anni e aver girato tutto il mondo, tornare nella mia città con una nuova serie di concerti è una grandissima emozione. Voglio ringraziare il Teatro Duse per avermi proposto questa nuova avventura artistica che mi darà la possibilità di cantare in teatro, dove l’atmosfera è sempre un po’ speciale ed è possibile instaurare una relazione più profonda con il pubblico. Attraverso le canzoni racconterò il mio viaggio nella musica e la mia vita. Mi piacerebbe anche presentare un brano inedito, composto appositamente per questa occasione, per la mia città e per questo teatro che è nel cuore di Bologna». Tutti i concerti del progetto “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni” si terranno al Teatro Duse di Bologna; delle sedici serate in programma sono già state svelate dodici date tra novembre e dicembre 2019, mentre le restanti quattro si terranno nel 2020 e verranno annunciate prossimamente. Ecco il calendario aggiornato ad ora, completo di orari:

1 novembre – ore 21

2 novembre – ore 21

3 novembre – ore 16

7 novembre – ore 21

14 novembre – ore 21

21 novembre – ore 21

28 novembre – ore 21

5 dicembre – ore 21

12 dicembre – ore 21

20 dicembre – ore 21

21 dicembre – ore 21

22 dicembre – ore 16

Biglietti: i prezzi e dove acquistarli

I biglietti per assistere ai concerti del nuovo progetto artistico di Gianni Morandi, “Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni”, sono già in vendita presso la biglietteria del Teatro Duse di Bologna (via Cartoleria 42). I ticket sono acquistabili in prevendita anche su circuito Vivaticket, online, attraverso il call center e nei punti vendita autorizzati. Questi i prezzi validi per tutti e sedici i concerti in programma: