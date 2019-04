Festival musicali: i 5 da non perdere nella primavera 2019

L’arrivo della bella stagione e dei primi caldi coincidono sempre con l’avvio di alcuni dei più entusiasmanti e imperdibili eventi dell’anno. In questi giorni il Coachella è al centro dell’attenzione mediatica per il numero di celebrity internazionali giunte da ogni parte del mondo per godersi il festival e per una line up che ha regalato esibizioni destinate a rimanere nella storia.

Tuttavia se il Coachella si avvia ormai verso la sua conclusione (qui le foto dei vip presenti), sono molti i festival ai nastri di partenza che si preparano all’apertura nelle prossime settimane: dal magnetico Distortion di Copenaghen allo storico Primavera Sound di Barcellona.

Primavera Sound (Barcellona)

La prima edizione del festival si tiene nel 2001, il riscontro è straordinario e anno dopo anno il festival cresce sempre di più fino a diventare oggi uno dei più famosi al mondo. Nel 2005 avviene il cambio di location e si passa dal Poble Epanyol al Parc del Fòrum. Nel corso degli anni il Primavera Sound ha ospitato alcuni dei più grandi e rivoluzionari artisti di portata mondiale, dagli Arcade Fire ai Pet Shop Boys, dai Franz Ferdinand ai Sigur Rós passando per i Radiohead e i Phoenix.

Quest’anno il Primavera Sound si terrà dal 30 maggio al 1° giugno.

Distortion (Copenaghen)

Dal 1998 la capitale danese ospita uno dei festival più belli e affascinanti di respiro internazionale. Per cinque giorni la splendida città scandinava si trasforma in un mondo incantato in cui eventi, concerti e manifestazioni si sviluppano per le vie della città regalando un’atmosfera unica a cittadini e turisti.

Per quanto riguarda la musica, troveremo principalmente gli artisti più originali del Nord Europa che hanno fatto di pop, elettronica e sperimentazione il loro cavallo di battaglia. Il festival si teràr da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno. L’organizzazione ha già annunciato le date del prossimo: dal 3 al 7 giugno 2020.

Le Nuit Sonores (Lione)

Da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno Lione ospiterà la 17° edizione di uno dei festival di musica elettronica più celebri d’Europa. Il programma prevede una serie di eventi a partire dal primo pomeriggio fino alle prime luci dell’alba così da accontentare tutti. Tra gli artisti presenti troveremo James Blake, Tale Of Us e Jon Hopkins

We Are FSTVL (Upminster)

Da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio la cittadina inglese di Upminster ospiterà il We Are FSTVL, l’evento che per tre giorni porterà una ventata di musica e divertimento. Nonostante il festival non sia tra i più noti a livello europeo, negli scorsi anni sono stati presenti molti artisti di portata internazionale, tra questi Dizzee Rascal, Craig David, Jonas Blue e Basement Jaxx.

Sideways (Helsinki)

Dal 6 all’8 giugno la capitale finlandese ospiterà uno dei festival più promettenti della scena internazionale. Musica, atmosfera magica e divertimento rendono questo nuovo evento destinato a diventare noto in tutto il mondo.