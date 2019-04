Ultimo, il nuovo album "Colpa delle favole" è già Disco d'Oro

Dopo aver debuttato al primo posto della classifica FIMI/GFK degli album più venduti della settimana, il nuovo disco di Ultimo “Colpa delle favole” si aggiudica, a una manciata di giorni dalla sua pubblicazione, anche l’ambito Disco d’oro.

La certificazione d’Oro a “Colpa delle favole”

«L’album “Colpa delle favole” è Disco d’Oro in una settimana. Grazie». È con queste poche parole che Ultimo ha commentato il riconoscimento dalla FIMI/GFK per il suo album “Colpa delle favole”, che in pochissimi giorni è riuscito a vendere oltre 25mila copie. Si tratta di un risultato importante per il cantante romano, che sicuramente si starà togliendo qualche sassolino dalla scarpa dopo essersi classificato secondo alla 69esima edizione del Festival di Sanremo ed aver pubblicamente contestato quel risultato. Tuttavia, ad aggiudicarsi il prestigioso Disco d’Oro questa settimana è anche l’album “Gioventù Bruciata” di Mahmood, che invece ha conquistato il podio della kermesse sanremese tenutasi a febbraio 2019.

L’album più venduto della settimana

Oltre ad aver ottenuto in pochi giorni il Disco d’Oro, “Colpa delle Favole” di Ultimo ha anche debuttato al primo posto della classifica FIMI/GFK degli album più venduti della settimana, seguito da “68 (Till The End)” di Ernia e da “È sempre bello” di Coez. Non solo, il cantante romano è riuscito a classificarsi primo anche nella chart dei vinili più venduti e a ottenere nella Top15 della classifica dei dischi più venduti ben tre album: “Colpa delle Favole di Ultimo” in vetta, “Peter Pan” stabile all’ottava posizione e “Pianeti” al tredicesimo posto. Si tratta di risultati che confermano l’ampio riscontro da parte del pubblico per questo giovane artista, che riesce a coinvolgere con la sua musica fan di ogni età e generazione.

Il “Colpa delle favole Tour 2019”

“Colpa delle Favole” è stato pubblicato lo scorso 5 aprile e non è stato accompagnato da alcun instore tour. L’album sarà infatti presentato con un tour promozionale che partirà da Vigevano il prossimo 25 aprile e farà tappa in diverse città italiane. Il calendario della tournée è composto da 19 concerti, i cui biglietti sono andati letteralmente a ruba, tanto da far registrare il sold out per tutte le date. Questi sono tutti gli appuntamenti per poter assistere a uno spettacolo dal vivo di Ultimo, a cui seguiranno altri appuntamenti estivi: