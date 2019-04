Ermal Meta, il nuovo singolo è “Ercole”: il testo

Nuovo singolo e nuovo video per Ermal Meta, alla vigilia dell’atteso concerto-evento al Mediolanum Forum di Milano. La nuova uscita del cantautore italo-albanese è “Ercole”, secondo estratto da “Non abbiamo armi – Il concerto”, suo primo album live uscito lo scorso 25 gennaio. Si tratta di uno dei due inediti contenuti nel disco: l’altro era stato il primo singolo, uscito lo scorso 4 gennaio, “Un’altra volta da rischiare”, duetto con J-Ax. Ad accompagnare il brano, che porta la firma di Meta e di Gianni Pollex, Stefano Milella, Leonardo Lamacchia e Valerio Buchicchio, anche l’affascinante videoclip con alla regia Mauro Russo.

“Non abbiamo armi – Il concerto” e il live di Milano

Come anticipato, “Ercole” fa parte di “Non abbiamo armi – Il concerto”, disco che contiene l'intero set tenuto dal cantante presso il Mediolanum Forum il 28 aprile 2018, concerto durante il quale furono presentati per la prima volta dal vivo i brani del terzo album “Non abbiamo armi”. Nel corso del concerto sono stati suonati anche alcuni dei brani legati agli altri album da solista di Meta e quattro brani con La Fame di Camilla, segnando così una temporanea reunion del quartetto a cinque anni dallo scioglimento. Ma c’è anche l'esibizione con Fabrizio Moro, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018 grazie al brano "Non mi avete fatto niente". Di fatto, quindi, quando sabato 20 aprile Meta salirà di nuovo sul palco del palasport milanese per il concerto finale del suo tour invernale si andrà a chiudere un cerchio: quello di un anno di grandissimi successi, che andrà in archivio proprio nel giorno del suo trentottesimo compleanno. Biglietti ancora disponibili sul circuito TicketOne: esauriti Tribuna A numerata, Tribuna Gold, Parterre in piedi e Anello B numerato, restano posti in Anello C numerato (32,20 euro), Anello B primo settore (43,70 euro) e Anello B visione limitata (32,20 euro).

Il testo di “Ercole”

Di seguito il testo dell’ultimo singolo di Ermal Meta, “Ercole”:

Hai capito finalmente cosa siamo noi?

Molto di più di quello che credevi

Che speravo anch'io

E adesso che un saluto ci divide

Ognuno prende la sua strada

Inseguendo nuovi sogni di libertà

Prima che inizi un altro viaggio voglio dirti che

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Ti prometto che, ti prometto che è per sempre finché non è finita

Ho capito finalmente chi eravamo noi

Navigatori esperti alla ricerca di felicità

Prima che si alzi ancora il vento voglio dirti che

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Ti prometto che, ti prometto che

Per lasciarti andare non basterà una vita

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti sentirò tutta la vita

Io ti giuro che

Ti prometto che

Ti prometto che mi ritroverai tutta la vita

Qui dove il petto fa rumore

Ma sei lì

Dove io non voglio stare

Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita

Ti prometto che ti penserò tutta la vita

Io ti giuro che se fossi Ercole

A lasciarti andare farei una gran fatica

Mi prometti che mi aspetterai tutta la vita

E che niente mai ti può distrarre dalla meta

Mi prometti che

Io ti giuro che sarà per sempre almeno finché non è finita

Finché non è finita

Per sempre finché non è finita

Finché ci sei

Finché non è finita

Finché non è finita

Finché non è finita