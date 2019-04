Elisa in concerto a Brescia: info e scaletta

Il 15 e 16 aprile Elisa farà tappa a Brescia con il suo “Diari Aperti” tour. L’appuntamento è alle ore 21:00 al Gran Teatro Morato della città.

I concerti a Brescia: location, orari e biglietti

I due concerti bresciani del “Diari Aperti” tour di Elisa si terranno al Gran Teatro Morato della città, facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Se si ha intenzione di muoversi con l’autobus, si può fare riferimento alla linea 4 direzione Folzano e scendere alla terza fermata. In metro, invece, si deve raggiungere la fermata Lamarmora. Chi si sposta in auto deve prendere la tangenziale Sud direzione Milano e imboccare l’Uscita 7. Per entrambi gli spettacoli l’appuntamento è alle ore 21:00, anche se è sempre una buona abitudine arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma e permettere agli show di iniziare senza problemi. Per quanto riguarda i biglietti, entrambi i concerti risultano sold out.

La scaletta dei concerti a Brescia

La scaletta dei due concerti di Elisa previsti a Brescia si concentrerà sui brani contenuti nell’ultimo album in studio della cantautrice friulana, dal titolo “Diari Aperti”, uscito il 26 ottobre 2018 e già Disco di Platino. Non mancheranno, ad esempio, i singoli più recenti come “Quelli che restano”, “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Anche fragile”. La cantautrice porterà sul palco del Gran Teatro Morana anche i suoi più grandi successi come “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta” o “Gli ostacoli del cuore”, brani indimenticabili che le hanno fatto conquistare un posto di rilievo tra le cantanti più amate nel panorama della musica italiana. Questa è la scaletta che Elisa ha presentato nelle precedenti tappe del tour e che potrebbe essere riproposta a Brescia, tenendo conto di eventuali modifiche e variazioni sia prima che durante le esibizioni:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of hell Luce (tramonti a nord-est) 7 times Dancing Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Broken / Labyrinth / Cure me / No hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

Le prossime date del “Diari Aperti” tour

Dopo il doppio appuntamento a Brescia, Elisa continuerà a percorrere l’Italia in lungo e in largo per un tour che prevede ancora moltissime tappe. Questo è il calendario con tutti i concerti ancora in programma: