Alessandra Amoroso in concerto a Potenza: info e scaletta

Alessandra Amoroso in concerto a Potenza: le informazioni e la scaletta dello show

Lunedì 15 aprile al Palabasento appuntamento con Alessandra Amoroso in concerto a Potenza per la nuova tappa del “10 Tour 2019”, la tournée di presentazione dell’ultimo disco di inediti della cantante pugliese.

Alessandra Amoroso in concerto a Potenza: tutte le info

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso a Potenza è in programma per le 21. Sono ancora disponibili i biglietti, acquistabili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati, a partire da 30 euro. Esauriti invece i posti nella tribuna laterale con visibilità laterale limitata e per la platea numerata. Il Palabasento si trova a Potenza, nella contrada Lavangone.

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Potenza

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Potenza vedrà l’alternarsi dei brani più conosciuti della cantante pugliese a quelli appartenenti al suo ultimo disco di inediti “10”, uscito il 5 ottobre del 2018. Tra questi non mancheranno i quattro singoli finora estratti: “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”. E saranno proprio la prima e l’ultima canzone ad aprire e chiudere lo show. Oltre agli ultimi pezzi, troveranno posto nel corso della serata anche brani come “Sul ciglio senza fare rumore”, “Comunque andare” e “Vivere a colori”. Finora, Alessandra Amoroso è stata piuttosto fedele alla scaletta proposta nel corso delle serate, ma non è da escludere che decida di apportare delle modifiche, aggiungendo, eliminando o modificando l’ordine delle canzoni.

La probabile scaletta del concerto

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Gli altri appuntamenti con il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso

Dopo la tappa al Palabasento di Potenza, il tour di Alessandra Amoroso si avvierà verso le ultime date. Il prossimo concerto è in programma per venerdì 19 aprile alla Fiera di Cagliari, Padiglione E. L’ultimo saluto della cantante al suo pubblico sarà invece lunedì 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania.

I prossimi concerti di Alessandra Amoroso