Maneskin in concerto a Padova: info e scaletta

Dopo lo show a sorpresa andato in scena nella metropolitana di Milano, i Maneskin sono pronti a tornare a suonare in luoghi più “consoni” alla musica dal vivo. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 12 aprile alla Kioene Arena di Padova. Un cambio di location, quindi, per il gruppo romano, che in un primo momento avrebbe dovuto esibirsi sul palco del Gran Teatro Geox. Troppa era la richiesta di biglietti e quindi l’organizzazione ha deciso di spostare lo show in uno spazio più ampio, in grado di contenere tutti i fan veneti del gruppo.

I Maneskin in concerto a Padova: le informazioni

L’inizio dello show dei Maneskin alla Kioene Arena di Padova è previsto per le 21.30. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti per il concerto, al prezzo di 28,75 per il posto unico e di 34,50 euro per la tribuna laterale numerata. La Kioene Arena si trova al civico 25 di viale San Marco ed è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico (con la linea 18 dell’autobus nei giorni feriali e la 14 nei festivi, per poi scendere alla fermata Palasport San Lazzaro) e con la propria auto. Il palazzetto dello sport si trova a un chilometro dall’uscita dell’autostrada di Padova Est ed è collegata al sistema di tangenziali della città. All’esterno del palazzetto ci sono degli ampi parcheggi a pagamento.

I Maneskin in concerto a Padova: la scaletta

Parlando di un gruppo molto giovane, con all’attivo appena un album, la scaletta del concerto dei Maneskin a Padova sarà composta sia dalle canzoni de “Il ballo della vita” – il disco di esordio della band, che dà il nome all’intera tournée – sia dalle cover già eseguite dal gruppo nel corso di X Factor. Oltre a questi brani, non mancherà naturalmente “Chosen”, il pezzo che due anni fa ha consentito al gruppo di accedere al talent show targato Sky. Tra i brani in scaletta avranno un posto speciale i quattro singoli finora estratti dal disco: “Morirò da re” (il primo brano in italiano dei Maneskin), la ballata “Torna a casa”, “Fear For Nobody” e “L’altra dimensione”, canzone attualmente in rotazione radiofonica. Il concerto si apre proprio con il singolo “Fear For Nobody” per concludersi con la ripresa de “L’altra dimensione”: brano che già trova spazio a circa metà della scaletta. Non è escluso che il gruppo decida di apportare delle modifiche alla scaletta nel corso della serata: aggiungendo, eliminando o modificando l’ordine dei brani.

La probabile scaletta del concerto dei Maneskin a Padova