Daniele Silvestri: Love Pack del nuovo album con due nuovi singoli

Dopo il “Dance Pack” e il “Rap Pack”, Daniele Silvestri pubblica altri due nuovi singoli che formano il cosiddetto “Love Pack”, il terzo vinile della serie. In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali è disponibile il brano “Prima che”, queste le parole del cantautore sui social: «E che vi devo dire. Possiamo parlare di tutto, dei massimi sistemi, dei temi scomodi, delle derive politiche, culturali, sociali...ma alla fine - come diceva qualcuno - è sempre l’amore il motore di tutto. Perciò beccatevi il Love Pack in tutta la sua prevedibile e complessa...semplicità». “Prima che” è una canzone-romanzo scritta al ritmo di ballata, emozionante e avvolgente come una storia narrata che parla semplicemente d’amore. Dal 10 maggio il “Love Pack” sarà disponibile in vinile e il lato b includerà “L’Ultimo Desiderio“, altro brano già disponibile in digitale dal 12 aprile.

Il nuovo album prima del "Love Pack"

Sette giorni prima dell’uscita del “Love Pack”, sarà pubblicato il nuovo album di Daniele Silvestri così come annunciato dallo stesso cantautore. Si intitola “La terra sotto i piedi” ed è già ordinabile in tutti i negozi di dischi. L’uscita del nuovo disco di inediti di Daniele Silvestri era cosa nota da tempo. Quello che non era noto era il titolo di questo disco. O meglio: il titolo era noto, ma era un altro: “Scusate se non piango”. A ricordarlo ai suoi fan è stato lo stesso artista romano, all’interno del post pubblicato su Facebook per presentare la sua nuova “fatica” discografica. «Lo so, tempo fa avevo annunciato un altro titolo, ma avevo anche aggiunto un profetico “se non cambio idea”» ha scritto, ironicamente, Daniele Silvestri. «L’ho cambiata. E adesso penso che questo disco non poteva avere altro titolo che questo, né un’altra immagine a raccontarlo. Grazie a Paolo De Francesco per lo scatto e tutto l’incredibile lavoro grafico. Signori vi presento... La terra sotto i piedi. Esce il 3 maggio, ordinabile da oggi in tutti i negozi di dischi». Il post è stato accompagnato dalla pubblicazione della copertina del disco: uno sfondo fatto di scogli, mare, nuvole e tramonto e che trovano uno specchio assolutamente irrealistico nella metà più bassa della stessa fotografia.

I quattro singoli già estratti

Per festeggiare i 25 anni di carriera, Daniele Silvestri ha scelto di cimentarsi in un’operazione inedita. Nel giro di pochi mesi sono stati estratti quattro singoli, a partire naturalmente da “Argento vivo”, il brano presentato insieme a Rancore (ma inciso anche con Manuel Agnelli, presente infatti nella serata dei duetti) sul palco del Festival di Sanremo, nonché brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini. E poi gli altri tre brani: “Complimenti ignoranti”, “Tempi modesti” (quest’ultimo, inciso insieme a Davide Shorty) e “Blitz gerontoiatrico”. Il quinto singolo è ovviamente "Prima che". Inoltre, Daniele Silvestri si esibirà per la prima volta in carriera nei palazzetti dello sport italiani. Il primo appuntamento è in programma per il 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (con replica il giorno successivo), mentre l’ultimo show sarà il 23 novembre al Pala Alpitour di Torino. La data zero sarà già il 29 ottobre al Pala Paternesi di Foligno, in Provincia di Perugia. Un’anticipazione del suo tour potrà essere vista al Concertone del Primo Maggio a Roma dove Daniele Silvestri è stato annunciato tra gli ospiti di quest’anno.