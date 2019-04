Antonello Venditti in concerto a Bari: info e scaletta

Quarant’anni è un bel traguardo, eppure dischi capolavoro come “Sotto il segno dei pesci” sembrano essere insensibili all’incedere del tempo. Per questo la tournée di Antonello Venditti dedicata al compleanno tondo del suo album più celebre prosegue senza battute d’arresto, ottenendo ottimi riscontri di pubblico e critica ovunque. Il prossimo appuntamento è in programma per il 13 aprile, quando il cantautore romano sarà in scena al Palaflorio di Bari.

Le informazioni sul concerto di Antonello Venditti a Bari

L’appuntamento per il concerto di Antonello Venditti al Palaflorio di Bari è alle 21. Sarà un concerto da “dentro o fuori”, con i biglietti andati completamente esauriti. Il palazzetto dello sport si trova in via Giuseppe Prezzolini ed è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Chi desideri arrivare con l’autobus dovrà servirsi delle linee 2, 9, 10, 14 o 25. Chi invece arrivi autonomamente, arrivando dalla SS16 e procedendo in direzione sud, dovrà prendere l’uscita 14B per poi entrare in via Caldarola verso Bari. All’esterno del palazzetto dello sport sono presenti degli ampi parcheggi in cui posteggiare la propria auto.

Antonello Venditti in concerto a Bari: la scaletta

Come è normale che sia, Antonello Venditti eseguirà per intero la tracklist di “Sotto il segno dei pesci”, il suo disco più famoso, pubblicato nel 1978. Le canzoni saranno eseguite nell’esatto ordine del disco. Ma non mancheranno gli altri brani più celebri della sua carriera: su tutti, pezzi come “Ci vorrebbe un amico” e “Notte prima degli esami”. Il concerto si apre sulle note di “Raggio di luna” per concludersi su quelle di “Ricordati di me”.

La probabile scaletta del concerto

Raggio di luna I ragazzi del Tortuga Giulio Cesare Piero e Cinzia Peppino Stella Non so dirti quando Lilly Compagni di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Sotto il segno dei pesci Francesco Bomba o non bomba Chen il cinese Sara Il telegiornale Giulia L’uomo falco Dimmelo tu cos’è Dalla pelle al cuore Unica Cosa avevi in mente Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me

Le tappe del “Sotto il segno dei pesci Tour 2019” di Antonello Venditti

Dopo il concerto in programma a Bari, Antonello Venditti si avvierà verso la conclusione del suo tour nei palazzetti dello sport, con i due concerti in programma il 18 maggio all’RDS Stadium di Rimini e il 25 maggio al PalaBarton di Perugia: show i cui biglietti sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 30 euro. Quindi la tournée si sposterà nei grandi spazi all’aperto, per i festival estivi: il primo concerto è in programma per domenica 7 luglio nell’anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo, in provincia di Biella. L’ultimo show, invece, sarà martedì 27 agosto al teatro Antico di Taormina. Anche in questo caso, i biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati.