Il ritorno di Alexia: il nuovo singolo è "Come la vita in genere"

Alexia è pronta a dominare nuovamente le classifiche. L'artista torna con "Come la vita in genere", da oggi in rotazione radiofonica e da venerdì 19 aprile nei digital store.

Un’artista unica in Italia che non ha soltanto rivoluzionato la storia della musica del nostro paese ma che ha anche influenzato quella pop e dance di tutta Europa. Alexia è tra le più importanti portabandiere del nostro paese nel mondo, nel corso di una carriera lunga più di due decenni ha riscritto i canoni della discografia a livello internazionale.

Alexia: un’icona internazionale

È il 29 agosto 1995 quando il brano “Me and You” fa capolino in Italia, il resto è storia. Il brano segna il debutto della carriera di Alexia che diventa immediatamente un’icona. I singoli successivi confermano il suo talento unico accompagnato da una voce potente e uno stile graffiante che fanno centro nel cuore di milioni di persone. L'ultimo decennio dello scorso millennio è a completo appannaggio della cantante (qui per vedere gli anni ’90 raccontati attraverso dieci fenomeni).

Negli anni successivi Alexia continua a inanellare un successo dietro l’altro dominando le classifiche di tutta Europa e diventando motivo di orgoglio per il pubblico italiano che può finalmente vedere un’artista nazionale competere con i grandi mostri della musica internazionale.

La cantante mette a segno successi continui grazie a singoli che dopo tanti anni risuonano ancora forti nella nostra testa e ai quali è praticamente impossibile resistere, tra questi l’iconica “Summer Is Crazy”, la graffiante “Goodbye” e la scatenata “The Music I Like”.

La carriera di Alexia procede a gonfie vele e agli inizi del nuovo millennio decide di cimentarsi anche con la lingua italiana dando, ancora una volta, dimostrazione di grandissimo talento, come dimenticare “Dimmi come”, “Per dire di no”, “Egoista” e “Da grande”?

Alexia: il nuovo singolo è "Come la vita in genere"

Ora è il momento di nuova linfa vitale. Nei giorni scorsi Alexia ha pubblicato una lunga lettera sui suoi social parlando del rapporto che la lega alla musica e anticipando che forse ci sarebbero state novità dietro l’angolo, ecco svelato tutto.

Da oggi il nuovo brano “Come la vita in genere” sarà in rotazione radiofonica e dal 19 aprile sarà disponibile in tutti i digital store. Il singolo anticipa il tour che porterà la cantante in giro per l’Europa toccando Spagna, Ungheria, Olanda, Romania e Polonia.

L’annuncio di Alexia ha subito riscosso un grandissimo successo da parte del pubblico che è andato immediatamente in visibilio, infatti, l’artista vanta uno strettissimo legame con i fan, queste le sue parole: “Il sostegno dei miei fans, sempre presente in ogni momento della mia carriera, è stato fondamentale, e l’ho sentito crescere, e con lui, la forza per guardare avanti.”

Infine Alexia ha anche svelato la copertina del singolo in cui appare con tre diversi outfit.