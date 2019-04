“Viva!”: tutti i concerti del festival in Valle d’Itria

Il programma e gli artisti del festival “Viva!”, in programma in Valle d’Itria

L’appuntamento per la terza edizione di “Viva!” è in programma dall’1 al 4 agosto, con una programmazione no-stop nella Valle d’Itria, tra i comuni di Locorotondo, Martina Franca e Cisternino, in Puglia. Con una conclusione finora inedita del festival, sul mare di Ostuni e Fasano. Nei giorni scorsi sono stati annunciati i primi nomi degli artisti protagonisti del cartellone dell’edizione 2019 del festival. Gli altri musicisti saranno invece comunicati nei prossimi giorni.

Gli artisti e il programma di “Viva!”

Il festival tornerà a svolgersi ad agosto, in particolare dall’1 al 4, con un cartellone che sarà aggiornato successivamente. A salire sul palco il primo giorno saranno Jon Hopkins e Deena Abdelwahed. Il primo è tra i fuoriclasse del suono elettronico, che può contare su un percorso lungo cinque album e che ha visto importanti collaborazioni, come Brian Eno, Coldplay, Herbie Hancock e Massive Attack. L’artista franco-tunisina Deena Abdelwahed porterà la sua interpretazione del suono elettronico più visionario e sperimentale. A salire sul palco il 2 agosto saranno ancora Gilles Peterson & MC General Rubbish: il primo è il fondatore delle etichette Acid Jazz, Talkin’ Loud e della recente Brownswood; il secondo è conosciuto al grande pubblico soprattutto con il nome d’arte di Earl Zinger. Protagonista sul palco lo stesso giorno sarà poi il disc-jockey e produttore discografico norvegese Todd Terje. Ancora, ci saranno gli artisti Bamba Pana & Makaveli, tra i pionieri della scena elettronica dell’Africa Orientale. Salirà sul palco poi Juan Wauters, con i suoi brani a metà tra il folk, il rock e la musica latina. E poi ancora è atteso l’italiano Nicola Conte, che si ispira alla musica del nostro Paese tra gli anni ’60 e gli anni ’70: dalla bossanova fino alla tradizione jazzistica. Il 3 agosto arriverà il mito della musica elettronica: Apparat, per uno show che si annuncia come tra i più attesi dell’intero cartellone. E poi ancora ci sarà spazio per Yves Tumor, l’enigmatico alter ego di Sean Bowie. Ci saranno ancora il musicista Jaida G e poi il collettivo Napoli Segreta, già visto sul palco durante l’ultima edizione di “Viva!”, nell’estate del 2018. Infine, è atteso il gruppo Ninos Du Brasil, il duo formato da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni, che porterà sul palco un mix tra techno, batucada e samba in show carnevaleschi e catartici. A concludere il festival sarà il progetto Unusual Breakfast by Lavazza.

I biglietti per il festival “Viva!”: i prezzi

I biglietti per il festival “Viva!” in Valle d’Itria sono disponibili sul sito di Mail Ticket. È possibile acquistare i tagliandi per ciascuna serata (dall’1 al 3 agosto, mentre il 4 agosto non sono previsti concerti né quindi un costo d’ingresso) al prezzo di 17,50 euro. In alternativa, è possibile comprare l’abbonamento relativo all’intera durata del festival al costo di 40 euro, un tagliando che consente quindi l’ingresso a tutte le giornate dell’evento e a tutti i concerti in programma. Ricordiamo inoltre che il programma sarà aggiornato nei prossimi giorni.