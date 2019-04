Rock In Roma: svelato il programma completo

Trenta concerti, quattro location, un’estate piena di musica, rock ma non solo. La nuova edizione di Rock In Roma segna un nuovo salto in avanti per la rassegna musicale estiva più importante della Capitale, che si ramifica sempre di più all’interno della città. Non più solo l’Ippodromo delle Capannelle come teatro unico dei live, ma anche altre tre location più che suggestive: il Teatro Romano di Ostia Antica, l’Auditorium Parco della Musica e il Circo Massimo. «Questo è solo un altro passo verso un grande obiettivo – spiegano i fondatori del Festival Sergio Giuliani e Maxmiliano Bucci – e l’obiettivo è creare un festival sempre più integrato con la città di Roma. Rock in Roma non deve essere più solo il festival che si svolge a Capannelle, ma deve essere un tutt’uno con la città. È per questo infatti che si stanno cercando altre possibili location per gli anni prossimi. Non luoghi nati per ospitare eventi musicali, ma trasformati creativamente in modo che possano ospitarli».

Il programma completo

Apriranno gli Anathema il 23 giugno a Capannelle, chiuderanno i Thegiornalisti al Circo Massimo il 7 settembre. In mezzo due mesi e mezzo punteggiati di musica per tutti i gusti. Questo il calendario completo dei concerti, la cui prevendita è già partita da tempo sul circuito Ticketone:

23 GIUGNO

ANATHEMA – Ippodromo delle Capannelle



27 E 28 GIUGNO 2019

KRAFTWERK – Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno



27 GIUGNO

CALCUTTA – Ippodromo delle Capannelle



30 GIUGNO

CAPO PLAZA – Ippodromo delle Capannelle



2 LUGLIO 2019

JAMES BLAKE – Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno



2 LUGLIO 2019

FRANCO126 – Ippodromo delle Capannelle



3 LUGLIO 2019

THIRTY SECONDS TO MARS – Auditorium Parco della Musica, Cavea



4 LUGLIO 2019

GEMITAIZ – Ippodromo delle Capannelle



5 LUGLIO 2019

THE ZEN CIRCUS – Ippodromo delle Capannelle



6 LUGLIO 2019

J-AX + ARTICOLO 31 – Ippodromo delle Capannelle



7 LUGLIO 2019

HAKEN – Ippodromo delle Capannelle



8 LUGLIO 2019

SKUNK ANANSIE + special guest – Auditorium Parco della Musica, Cavea

9 LUGLIO 2019

NEGRITA – Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno



11 LUGLIO 2019

NEUROSIS + YOB + special guest – Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno

11 LUGLIO 2019

BAD BUNNY – Ippodromo delle Capannelle



12 LUGLIO 2019

MARLENE KUNTZ – Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno



12 LUGLIO 2019

SALMO – Ippodromo delle Capannelle



13 LUGLIO 2019

BEN HARPER & The Innocent Criminals – Auditorium Parco della Musica, Cavea

13 LUGLIO 2019

CARL BRAVE – Ippodromo delle Capannelle



14 LUGLIO 2019

OZUNA – Ippodromo delle Capannelle



16 LUGLIO 2019

NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS – Auditorium Parco della Musica, Cavea



17 LUGLIO 2019

SUBSONICA – Ippodromo delle Capannelle



18 LUGLIO 2019

KETAMA126 + SPERANZA + MASSIMO PERICOLO + special guests – Ippodromo delle Capannelle

19 LUGLIO 2019

EX-OTAGO + VIITO – Ippodromo delle Capannelle



23 LUGLIO 2019

THE BLAZE – Ippodromo delle Capannelle



26 LUGLIO 2019

LUCHE – Ippodromo delle Capannelle



27 LUGLIO 2019

INDJENT FESTIVAL – Ippodromo delle Capannelle



27 LUGLIO 2019

LOREDANA BERTÈ – Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno



7 SETTEMBRE 2019

THEGIORNALISTI – Circo Massimo (evento prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Rock in Roma)





La storia di Rock In Roma

L’embrione del moderno festival si genera nel luglio 2002, con l’Ippodromo delle Capannelle ad ospitare due concerti: quello del Banco del Mutuo Soccorso prima e quello di Franco Battiato poi. Anno dopo anno Rock In Roma cresce, si apre ad artisti stranieri (il primo fu Sean Paul il 6 luglio 2004) ed aumenta la sua proposta fino a diventare un punto di riferimento della musica live italiana. Tra gli artisti che negli ultimi anni sono sbarcati nella capitale grazie alla kermesse Roger Waters, Red Hot Chili Peppers, David Gilmour, Duran Duran, Lenny Kravitz, Noel Gallagher, Mark Knopfler, Green Day e tantissimi altri.