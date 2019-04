Mike Lennon si presenta con Asian

Con Asian Mike Lennon vuole descrivere in maniera ironica e con un pizzico di satira quello che è lo stereotipo dell’asiatico percepito normalmente dalla comunità occidentale, rendendo quello che da piccolo era per lui motivo di derisione un aspetto chiave del suo progetto sia a livello visivo che sonoro. Un tentativo il suo, denominato dai media e dalla community in rete Asian Rap di conciliare le due anime di Mike, quella orientale e quella occidentale, con lo scopo di avvicinare due comunità oggi più che mai vicine e contaminate una dall’altra e di accendere una luce su quella asiatica in Italia, non ancora rappresentata nel campo dei media e dell’arte nel nostro paese.



Le tracce di ASIAN sono prodotte da Renzo Stone (Aligatò, Settimo cielo, Shumai, Lavolale) Phra Crookers (5 Stella) e da Mike stesso (Liso con Kelly, Gengis Khan). Nella copertina dell’EP ecco un Mike Lennon in versione sushi realizzato da TheOnighiriArt, famoso sushi-artist nato in Cina e cresciuto in Italia, conosciuto in tutto il mondo per aver riprodotto le più svariate figure tra cui i Migos, The Weeknd e altri, che lo hanno ri-condiviso nelle loro pagine social. Mike Lennon sarà live, per la prima volta, il 25 maggio al Mi Ami Festival di Milano. Asian arriva dopo i singoli Konichiwa, Shumai, Talocco e Aligatò, brani che lo hanno fatto conoscere alla community del web che lo ha riconosciuto come colui che ha rappresentato per la prima volta la comunità asiatica nel rap italiano.



Mike Lennon, all’anagrafe Duc Loc Michael Vuong, è un designer, grafico, produttore e rapper nato a Parma il 9 Ottobre del 1995. Inizia giovanissimo ad appassionarsi al rap, costruisce in un garage il suo primo studio di registrazione e per circa 4 anni affina il suo talento nelle produzioni. Finito il liceo, si trasferisce a Milano dove studia Design degli Interni al Politecnico. In questo periodo registra i suoi primi brani in inglese, produce giovani rapper della scena come Maruego e collabora con con artisti come Gue Pequeno, 2nd Roof, Zifou ed Emis Killa. A pari passo con la carriera da produttore, inizia un percorso molto importante per Mike insieme al fratello di Alessio, Lorenzo Buso, chitarrista, tastierista, dj e produttore con cui realizza “LennonHaze” il primo mixtape interamente in lingua inglese. Dopo il primo mixtape Mike inizia a lavorare a un progetto completamente inedito per la scena rap italiana: un “asian rap” che gioca sugli stereotipi che hanno gli occidentali sulla cultura orientale di cui Mike Lennon è il primo e unico esponente.