Alessandra Amoroso in concerto a Firenze: info e scaletta

Sarà Firenze la prossima tappa del tour di Alessandra Amoroso. La cantante pugliese si esibirà al Nelson Mandela Forum venerdì 12 aprile e, come fatto nelle precedenti date, darà spazio in particolare ai brani estratti dall’album “10”, l’ultimo disco uscito il 5 ottobre dello scorso anno. I quattro singoli pubblicati finora fanno ovviamente parte della scaletta che Alessandra Amoroso sta seguendo nel suo tour. Il brano “La stessa” apre ogni concerto, mentre “Forza e coraggio” chiude lo spettacolo. Nella scaletta c’è posto anche per gli altri due singoli “Trova un modo” e “Dalla tua parte”, sempre estratti dall’album “10”. Ovviamente i fan potranno assistere anche all’esibizione dal vivo di canzoni che hanno segnato la carriera di Alessandra Amoroso e che le hanno permesso di scalare le classifiche degli ultimi anni. Tra questi ci sono “Vivere a colori”, “Comunque andare” e “Sul ciglio senza fare rumore”. Non è da escludere, inoltre, che la cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta, seppur ben rodata, visti i tanti concerti che già sono andati in scena nelle ultime settimane.

La scaletta del concerto di Firenze

La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Firenze:

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

I concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso

Dopo la tappa di Firenze, Alessandra Amoroso è attesa da altri 8 concerti prima di chiudere il suo “10 Tour 2019”. L’ultima tappa è fissata per il 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 25 euro: prezzo minimo, a cui sono in vendita parte dei tagliandi per lo show di venerdì 3 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. I prossimi concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso:

Domenica 14 aprile 2019 Isernia, Auditorium Unità d’Italia

Lunedì 15 aprile 2019 Potenza, Palabasento

Venerdì 19 aprile 2019 Cagliari, Fiera – Padiglione E

Venerdì 3 maggio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 4 maggio 2019 Eboli (SA), PalaSele

Lunedì 6 e martedì 7 maggio 2019 Napoli, Palapartenope

Giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019 Bari, PalaFlorio

Lunedì 13 maggio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Al termine del tour, la stessa Alessandra Amoroso ha dichiarato in un’intervista a Sky Tg24 di volersi dedicare un po’ alla famiglia. Queste le sue parole: “Mi godrò nipote, famiglia e mi prenderò cura di me stessa, credo di essermi trascurata molto. Ho voglia di dedicarmi al mio futuro, a qualcosa che va al di là del palco. Ho voglia di fare altro. Mi piacerebbe avere un figlio. Mi ci voglio dedicare. A luglio però ci sarà il raduno con tutta la mia Big Family. Voglio invitare come ospiti gli autori delle canzoni per mostrare cosa c’è dietro ogni canzone. Loro quando ti danno un brano di danno una costola e vanno mostrati”.