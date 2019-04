Alexia, il nuovo singolo è Come la vita in genere

Come la vita in genere è il nuovo singolo di ALEXIA, in radio da venerdì 12 aprile e disponibile nei digital store dal 19/4. L’artista, tra le icone pop della musica italiana, con questo brano anticipa l’estate e l’inizio di un suo nuovo progetto artistico, segnato da un tour internazionale che la vedrà inSpagna, Romania, Ungheria, Olanda e Polonia.



La cantante spezzina, che vanta oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino, sorprende di nuovo i fan e i follower che, curiosi del suo ritorno, non mancano di mandarle messaggi con domande e dimostrazioni di affetto. A loro, Alexia dedica queste parole, pubblicate sul suo profilo Facebook: “Ad un Artista la paura di non essere all’altezza si ripresenta anche dopo tanti anni di esperienza e di successi, soprattutto se negli anni cambia il mondo intorno a te, musicale, personale, cambia la tua vita. Ho sempre affrontato questi cambiamenti, cercando nuove strade, andando avanti, a volte anche sbagliando e ne sono uscita affaticata e segnata, ma una cosa nessuno è mai riuscito a togliermi: la mia determinazione e la consapevolezza che continuare a credere in me stessa sarebbe stata sempre la via giusta per arrivare dove volevo”.



Anche da questa presa di coscienza nasce “Come la vita in genere” (per l’etichetta MAMA 2.0, edizioni musicali Skyline Music Publishing), che esalta la capacità di saper reagire ai momenti di buio con forza, la stessa che ci consente di saper “tenere il tempo” di questa vita imprevedibile. Il brano, firmato dal cantautore Daniele Magro (autore di canzoni di successo, tra le quali “L’amore non mi basta” di Emma) e prodotto da Davide Tagliapietra, verrà presentato per la prima volta il 12/4 in occasione della data “zero” del tour internazionale di Alexia, che ha scelto la città di mare della sua terra, Rapallo, come località per il concerto. La cantautrice proporrà ai suoi fan alcune delle hit del proprio repertorio, che hanno segnato la musica pop anni ’90 del nostro Paese, da “Per dire di no” (vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003), “Happy” a “Gimme Love”, “Uh la la la”, “Dimmi come”, tra le tante.