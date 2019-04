Irama in concerto: le nuove date del “Giovani per sempre Tour 2019”

Dopo il successo del concerto andato in scena il 5 aprile al Forum di Assago, alle porte di Milano, Irama si prepara a salire sui palchi dei principali festival estivi italiani con il suo “Giovani per sempre Tour 2019”. Una tournée che ora si arricchisce di tre nuove date, in programma a Roma, a Taormina (ME) e a San Severino Marche (MC).

I concerti del “Giovani per sempre Tour 2019” di Irama

Il “Giovani per sempre Tour 2019” di Irama debutterà sabato primo giugno da Piazza Libertà a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, per terminare domenica 11 agosto alla Summer Arena di Soverato, in provincia di Catanzaro. Tre i nuovi concerti annunciati: giovedì 11 luglio nella Capitale, in occasione del Roma Summer Fest, all’interno della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; venerdì 2 agosto al teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina; infine, mercoledì 7 agosto in Piazza del popolo, a San Severino Marche, in provincia di Macerata. I biglietti per i nuovi concerti sono disponibili dalle 14:30 di lunedì 8 aprile sul sito di TicketOne e dalle 11 di giovedì 11 aprile anche nei punti vendita autorizzati. I tagliandi per i concerti già annunciati, invece, sono disponibili da giorni su entrambi i circuiti.

I concerti in programma per il “Giovani per sempre Tour 2019” di Irama

Sabato 1 giugno 2019 Bassano del Grappa (VI), Piazza Libertà Sabato 22 giugno 2019 Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival 2019 c/o Shopville Le Gru Sabato 29 giugno 2019 Padova, Arena Live Sabato 6 luglio 2019 Genova, Arena del Mare c/o Porto Antico Giovedì 11 luglio 2019 Roma @ Roma Summer Fest c/o Cavea Auditorium Parco della Musica Venerdì 19 luglio 2019 Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria Venerdì 26 luglio 2019 Pescara, Teatro D’Annunzio Sabato 27 luglio 2019 Nardò (LE), Stadio Giovanni Paolo II Venerdì 2 agosto 2019 Taormina (ME), Teatro Antico Mercoledì 7 agosto 2019 San Severino Marche (MC), Piazza del Popolo Domenica 11 agosto 2019 Soverato (CZ), Summer Arena

Il “Giovani per sempre Tour 2019” di Irama sarà preceduto da un concerto gratuito, in programma il 21 aprile in Piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini.

La special edition di “Giovani”, l’ultimo album di Irama

Reduce dalla vittoria di un talent show e, soprattutto, dalla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, Irama ha da poco pubblicato la riedizione di “Giovani”, disco che è stato in grado di raggiungere la vetta delle classifiche di vendita Fimi/Gfk. Il disco si intitola “Giovani per sempre” e dà il titolo alla tournée estiva dall’imminente inizio. Nel disco sono presenti anche alcuni featuring: con Vegas Jones e i Kolors per “Non mollo mai” e con Mr. Rain sulle note di “Icaro”. Il singolo “La ragazza con il cuore di latta”, attualmente in rotazione radiofonica, è inoltre stato certificato disco di platino: certificazione che si aggiunge al doppio platino aggiudicato dal disco “Piume”, al disco di platino di “Giovani”, al triplo platino del singolo “Nera”, al disco d’oro di “Un giorno in più” e al platino di “Bella e rovinata”.