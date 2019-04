Fedez in concerto a Milano: info e scaletta

Il “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez è il primo tour del rapper da solo interamente nei palasport. Un’esperienza che, lo ricordiamo, era stata anticipata dalla tournée nei palazzetti dello sport italiani in coppia con J-Ax, poi terminata con lo show del primo giugno del 2018 allo stadio San Siro. Esperienza, quest’ultima, che però era stata a sua volta anticipata da un unico show, da solista, dell’artista in un palasport: al Forum di Assago, alle porte di Milano, la città natale del rapper. Ora Fedez torna sul “luogo del delitto”, con il concerto in programma per lunedì 8 aprile.

Fedez in concerto al Forum di Assago: le informazioni

Il concerto di Fedez al Forum di Assago ha fatto registrare il sold out, sia per quanto riguarda i biglietti “standard”, sia per i “vip package”, entrambi letteralmente andati a ruba. Lo show dovrebbe iniziare alle 21. Il Mediolanum Forum è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Nel primo caso, bisognerà usufruire della metropolitana, utilizzando la verde e scendendo alla fermata Assago Milanofiori Forum. Essendo il palazzetto dello sport fuori dai confini del Comune di Milano, per arrivarci è necessario munirsi di un biglietto extra urbano. Il palasport è raggiungibile in alternativa con la propria auto, che può essere parcheggiata all’esterno del palasport, nei tanti posteggi a pagamento di cui è dotata la struttura.

Fedez in concerto al Forum di Assago: la scaletta

Come da titolo della tournée, i concerti di Fedez nella primavera 2019 (e lo show milanese non sarà l’eccezione) saranno dedicati soprattutto ai brani estratti dal disco più recente del rapper, pubblicato a gennaio di quest’anno: “Paranoia Airlines”. Dall’album sono già stati estratti i tre singoli “Prima di ogni cosa” (canzone dedicata al figlio Leone), “Che c***o ridi” con Tedua e Trippie Redd e “Holding Out For You” con Zara Larsson. Oltre a questi, il rapper eseguirà alcuni tra i brani più celebri della sua carriera da solista e della discografia con J-Ax. Ad aprire il concerto sarà proprio il secondo singolo estratto dal disco, “Che c***o ridi”, mentre a concluderlo sarà “Vorrei ma non posto”. La probabile scaletta del concerto di Fedez al Forum di Assago:

Che c***o ridi Così Tutto il contrario Paranoia Airlines Assenzio Pensavo fosse amore Italiana 21 grammi FuckTheNoia L’amore eternit Magnifico Faccio brutto Holding out for you Generazione bho Favorisca i sentimenti Amnesia Prima di ogni cosa Senza pagare Vorrei ma non posto

I concerti del “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez

Dopo il concerto “in casa” a Milano, il “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez si avvierà verso la conclusione con la doppia data veneta in programma il 13 aprile alla Kioene Arena di Padova e il giorno successivo alla Zoppas Arena di Conegliano, in provincia di Treviso. I biglietti per entrambi i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. L’unica eccezione è rappresentata dai “vip package” per il concerto padovano, andati completamente esauriti da giorni.