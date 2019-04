Young Signorino: il tour primaverile parte da Firenze

Tutto pronto per il tour primaverile del trapper più chiacchierato del momento, Young Signorino, che a seguito dell’uscita del suo nuovo singolo “Bevanda” (prod. Big Fish) sbarcherà nei locali per esibirsi dal vivo davanti ai suoi fan. Ecco tutte le date del calendario di concerti

Young Signorino: le date del tour

Ecco le date del tour primaverile di Young Signorino fino ad ora annunciate ufficialmente:

5 aprile 2019, Firenze @ Viper Theatre (con MYSS KETA e Sorrowland)

13 aprile, Roma @ Alien Disco

27 aprile, Bologna @ Freakout

11 maggio, Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) @ Dejavu

I biglietti degli eventi e il programma delle serate sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale dei rispettivi locali. Pur non avendo ancora rilasciato il suo album di debutto, Young Signorino ha all’attivo diversi singoli che hanno riscosso un discreto successo, tra cui “Mmh ha ha ha”, “La danza dell’ambulanza” e “Bevanda”, brani che ci si aspetta verranno eseguiti lungo la scaletta di ognuno dei concerti dal vivo.

Chi è Young Signorino?

Se la trap è uno dei generi più ascoltati tra i giovanissimi, Young Signorino è forse uno dei nomi più pronunciati e controversi all’interno di questa nuova corrente musicale. Al secolo Paolo Caputo, l’esordio di Young Signorino è arrivato nel 2016, con YouTube. Il suo video “Soldi e mocassini” ha riscosso un successo insperato, attirando l’attenzione degli amanti del genere. Tatuaggi sul viso, capelli neri e testi al limite della provocazione deliberata: tra i suoi video musicali ricordiamo anche “Dolce droga”. Video come “Intro”, Haribo” e “Padre Satana” gli hanno anche permesso di varcare in trionfo i confini italiani, ricevendo pubblici apprezzamenti da artisti come Run-DMC e Dua Lipa. Nel suo passato non c’è solo qualche canzone di successo, ma anche un EP intitolato “Total Black” uscito il 4 novembre 2018 su Tunecore e attualmente disponibile anche su Spotify. Cinque brani nuovi che costituiscono una vera e propria destrutturazione del personaggio di Young Signorino, alla ricerca di un nuovo io.

Classe ’98, Young Signorino è diventato forse uno dei fenomeni musicali più discussi del 2018, e ancora oggi mantiene una solida fanbase e riesce a far alzare il sopracciglio a molti. I suoi brani, che ormai circolano liberamente per il web, hanno creato una fitta rete di follower e appassionati del suo genere che lo seguono con vivo interesse, anche su Instagram, dove sembra essere più attivo che mai. A stupire ancora al giorno d’oggi è stata la sua iconica (e singolare) intervista per Rolling Stone, durante la quale si è definito in maniera enigmatica il Figlio di Satana, con il sogno nel cassetto di creare un Nuovo Ordine Mondiale e riformare la società per renderla più simile a lui e, in generale, “molto strana”. «Il mio scopo è cambiare le regole nel mondo. Voglio un nuovo Ordine Mondiale, un pianeta molto molto strano. Devo rimanerci solo io e quelli con la mia mentalità. Riuscirò a convertire tutti e sono sicuro che ce la farò. Finora sta andando bene, molta gente mi segue. La mia mentalità da Signorino che si veste elegante ma con una mentalità strana».