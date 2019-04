Thegiornalisti in concerto a Milano e Firenze: info e scaletta

Dopo la cancellazione del concerto a Reggio Calabria a causa di problemi di salute del frontman Tommaso Paradiso, i Thegiornalisti si preparano a un weekend intenso, che li vedrà protagonisti prima a Milano e poi a Firenze, rispettivamente il 6 e il 7 aprile.

Location, orari e biglietti a Milano

Il prossimo 6 aprile, i Thegiornalisti saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago in occasione del “Love Tour 2019”. Non si tratta dell’unica data milanese, poiché la band farà ritorno nel capoluogo lombardo anche il 15 aprile e il 14 maggio, ultima data in programma della tournée. La location è ben collegata con i mezzi pubblici. È facilmente raggiungibile in treno, in autobus, in metro e anche con l’auto, visto che si trova a tre chilometri da Milano e si arriva velocemente percorrendo il tratto iniziale dell'autostrada Milano-Genova. Tutti gli spettacoli previsti ad Assago inizieranno alle ore 21:00, anche se è sempre una buona regola arrivare con anticipo, prendere posto con calma e evitare ritardi o rallentamenti allo show. Per quanto riguarda i biglietti, risultano sold out le date del 6 e del 15 aprile, mentre è ancora possibile acquistare dei ticket d’ingresso per il concerto del 14 maggio. Questi sono i biglietti ancora disponibili:

1 Anello Tribuna Gold Numerata: 46,00 euro

1 Anello Numerato: 37,95 euro

2 Anello Numerato: 34,50 euro

Location orari e biglietti a Firenze

Oltre al 7 aprile, i Thegiornalisti faranno tappa a Firenze anche il 18 dello stesso mese. Entrambi i concerti si terranno al Nelson Mandela Forum, che con i suoi 10mila metri quadri si prepara ad ospitare due show di grande spettacolo e musica. La location è facilmente raggiungibile in auto sia dalla città che dall’autostrada. Se la si vuole raggiungere in autobus, si può fare riferimento alle linee 10, 17 e 2. L’appuntamento è sempre alle ore 21:00, ma è bene arrivare un po’ prima per avere il tempo di prendere posto senza problemi. Chi non ha ancora acquistato i biglietti, non può partecipare all’evento del 7 aprile che risulta sold out, ma può ancora prenotare un ticket d’ingresso per il concerto del 18 aprile. Questi sono i biglietti ancora disponibili:

1 Settore Numerato: 45,25 euro

2 Settore Numerato: 41,40 euro

3 Settore Numerato: 36,80 euro

La scaletta dei concerti a Milano e Firenze

I concerti a Milano e Firenze vedranno la band romana esibirsi sulle note dei brani contenuti nell’ultimo album “Love”, uscito lo scorso 21 settembre. Non mancheranno neanche le canzoni più famose del gruppo, come “Il tuo maglione mio”, “Riccione” e “Completamente”, che hanno portato i Thegiornalisti alla ribalta della musica nazionale. Questa è la scaletta per i concerti a Milano e Firenze, tenendo conto delle possibili variazioni che la band potrebbe decidere di apportare: