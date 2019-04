La Stella Cadente di Joe Balluzzo è un desiderio

Dopo i positivi riscontri di Oggi è un Altro Giorno, arriva Stella Cadente il nuovo singolo di Joe Balluzzo. Il brano è disponibile in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming (etichetta Ultratempo). Il brano racconta di quel momento in cui tutti almeno una volta da bambini hanno sognato ed espresso un desiderio con la speranza di vederlo realizzato. Diventando adulti spesso si perdono di vista i sogni e ci si ritrova con una vita costellata di doveri: un lavoro che non piace, relazioni che non corrispondono, e ci si ritrova così insoddisfatti e arrabbiati con tutto e tutti.





«Stella Cadente è un dialogo con l’ascoltatore in cui racconto le scuse razionali a cui ci aggrappiamo per la paura di fare quel salto che potrebbe veramente cambiare tutto» – spiega Joe – «quel coraggio e quella possibilità di recuperare e realizzare i nostri desideri più profondi, quella capacità di sognare proprio come facevamo da bambini».



Il video è diretto da Francesco Salemme e racconta la vita di un uomo di mezza età, interpretato dall'attore Gianluca Caldironi. Insoddisfatto della propria vita, una sera al rientro a casa dopo l’ennesima giornata difficile, ritrova un vecchio VHS della sua infanzia e riassapora la sua felicità di bambino. La copertina è un omaggio ad Antoine de Saint-Exupéry e al suo celebre romanzo Il Piccolo Principe. «C’è una frase di quel libro che raccoglie l'essenza di questa canzone: tutti i grandi sono stati piccoli ma pochi di essi se ne ricordano» – racconta Joe – «È per questo che ho voluto rendere un piccolo omaggio personale ad un’opera che ha segnato la storia della letteratura e non ha età… e ancora oggi parla a grandi e piccini. »