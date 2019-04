Gazzelle in concerto a Padova: info e scaletta

Gazzelle sta per concludere la prima tranche di date del suo “Punk tour” 2019. Dopo essersi esibito nei palazzetti e nei club più importanti d’Italia, eccolo arrivato all’ultima data indoor: l’appuntamento è per domenica 7 aprile al Gran Teatro Geox di Padova. Dopodiché, dovremo aspettare l’estate per rivedere il cantautore romano sul palco. Nel frattempo ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati al concerto di Padova, scaletta compresa.

Gazzelle in concerto a Padova: orari e tutte le info

Gazzelle ha iniziato il 2019 nel migliore dei modi: collezionando sold out ai concerti del suo “Punk tour” e riuscendo a riempire i palazzetti di Milano e Roma. La prima parte della tournée è ormai giunta al termine: domenica 7 aprile il cantautore romano si esibirà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova per l’ultima data indoor. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:30. Consigliamo comunque di informarsi sui social di Vivo Concerti, organizzatori del tour di Gazzelle, per avere conferma degli orari ufficiali (solitamente vengono pubblicati lo stesso giorno del live). Attualmente su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati) sono ancora disponibili pochissimi biglietti parterre in piedi, in rapido esaurimento, al prezzo di 25 euro + diritti di prevendita. Il Gran Teatro Geox si trova in via Tassinari 1 a Padova. Per raggiungere la struttura è stato attivato un servizio di bus navetta in partenza alle ore 19:15 dalla Stazione F.S. Padova (Corsia D fronte chiosco edicola/Banca Antonveneta) con ritorno a fine concerto. Il prezzo del servizio è di 5 euro per la corsa andata e ritorno e di 3 euro solo andata/solo ritorno. La prenotazione dei posti è obbligatoria e può essere effettuata solamente compilando il form sul sito ufficiale del Gran Teatro Geox, fino a 4 ore prima dell’inizio dell’evento (sezione eventi & biglietti – bus navetta).

La scaletta del concerto

Durante il tour 2019, Gazzelle sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Punk”, uscito il 30 novembre 2018. In scaletta sarà dato ampio spazio alle tracce che compongono quest’ultimo disco, compresi ovviamente i singoli che ne hanno anticipato l’uscita: “Tutta la vita”, “Sopra” (certificata disco d’oro) e “Scintille”. Non potranno poi mancare i brani che hanno fatto conoscere Gazzelle ad una fetta di pubblico sempre più grande, come “Zucchero filato”, “Quella te”, “Non sei tu” (dal precedente album “Superbattito”), oltre ai singoli tutti da cantare “Nero” e “Meglio così”. Probabile un bis, eseguito anche durante gli scorsi concerti del tour. Finita questa prima tranche di date indoor, il cantautore romano tornerà ad esibirsi sui palchi dei festival estivi a partire dal mese di giugno. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti concerti del “Punk tour”. Ovviamente le canzoni portate in scena a Padova potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.

Meglio così Smpp OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Punk Meltinpot Sayonara Tutta la vita Greta Balena Scintille Nero Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Non sei tu Quella te

Encore – bis: