Fatboy Slim in concerto a Roma: info e scaletta

Un colpo a sorpresa quello messo a segno dallo staff del Just Music Festival, che per la preview dell’edizione 2019 avrà come ospite di punta Fatboy Slim. Sabato 6 aprile, nei locali dell’ex Animal Social Club in via del Portonaccio 23, il dj inglese sarà l’ospite di punta della serata che farà da prologo al festival capitolino dedicato alla musica elettronica. Un ritorno in Italia per Quentin Leo Cook, di nuovo nel nostro paese appena tre settimane dopo aver piazzato la doppietta Milano-Marghera. Ad aprire la serata altri due grandi nomi della musica elettronica: l’italiano Leo, già resident al Cocoricò, e soprattutto Timo Maas, nume tutelare di tutta la scena house europea. Insomma è lecito attendersi una serata ad alto tasso di adrenalina: i biglietti sono in vendita sul sito della manifestazione www.justmusicfestival.it a partire da 25 euro, orario di inizio previsto per le ore 22. Il Just Music Festival tornerà poi anche il 12 e 13 aprile prossimi in largo dei Fiorentini con due serate dedicate alle sperimentazioni più ardite, sempre in ambito di musica elettronica.

La scaletta del tour

Fatboy Slim, da sempre un “animale da palco”, è ripartito nei mesi scorsi con un tour mondiale per celebrare quel “You’ve Come a Long Way Baby” che è tutt’ora il suo più grande successo. Quindi è lecito attendersi che il musicista britannico peschi a piene mani da quel disco che fece furore nel 1998. Di seguito la scaletta che ha eseguito nel corso del concerto dello scorso 22 febbraio a Birmingham, sulla base della quale è possibile farsi un’idea in vista del live di Roma, anche se Fatboy è abituato a rimescolare spesso le carte.

Eat Sleep Rave Repeat Renegade Master Apache (The Sugrahill Gang cover) Losing It (Fisher cover) This Is America (Childish Gambino cover) Magalhena Disorder El Jefe Cartanega The Creeps 2016 (Nari & Milani & Christian Marchi with Max C cover) Scrub The Ground Where U Iz Sinner Winner (Felix Da Housecat cover) It’s Like That (Run DMC cover) Batucada Star 69 Jack It Up Vertigo Acid Air Raid Feel My Needs Dished Groove Is In The Heart (Deee-Lite cover) Pon De Replay (Rihanna cover) Have a Good Time Right Here, Right Now Campelphat Praise You (I Cant’ Get No) Satisfaction The Rockafeller Skank

Un tour mondiale

Dopo essere transitato da Milano e Marghera giusto qualche settimana fa, il dj e producer natio di Bromley, sobborgo di Londra, sbarcherà a Roma direttamente da Parigi e poi proseguirà verso il resto del mondo per un lungo tour che si concluderà a luglio in Spagna. Queste tutte le date al momento in programma per la star dell’elettronica inglese: