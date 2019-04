Elisa in concerto a Torino: info e scaletta

Elisa sta continuando il suo “Diari aperti tour” live nei teatri con un calendario fittissimo di date in tutta Italia. Forte dell’ottimo riscontro da parte del pubblico, nel weekend la tournée farà tappa a Torino sabato 6 e domenica 7 aprile, per poi replicare anche martedì 9 aprile. I concerti si terranno all’Auditorium del Lingotto Giovanni Agnelli e tutte le date hanno già registrato il sold out. Elisa tornerà ad esibirsi live a Torino anche il 27 maggio per un quarto appuntamento da tutto esaurito. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati ai concerti torinesi.

Elisa in concerto a Torino: gli orari e tutte le info

Il tour di Elisa, “Diari aperti live nei teatri”, ha preso il via lo scorso 15 marzo con la data zero al Teatro Odeon di Latisana (UD). La tournée continuerà fino al mese di maggio con tantissimi concerti in tutta Italia e un successo che parla attraverso i numerosi sold out: quasi tutte le date hanno registrato il tutto esaurito, ad ora è ancora possibile acquistare i biglietti solamente per i concerti del 18 e 19 maggio a Cagliari e del 22 maggio a Bari. Tornando agli imminenti live torinesi, Elisa si esibirà il 6, 7 e 9 aprile all’Auditorium del Lingotto - Giovanni Agnelli. Un’ulteriore quarta data è fissata per il 27 maggio, sempre nella stessa location. L'Auditorium "Gianni Agnelli", progettato dal celebre architetto Renzo Piano nel contesto dell'intera riqualificazione dell'ex stabilimento Fiat del Lingotto, si trova in via Nizza 280. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici (autobus e metro – fermata Lingotto).

La scaletta del concerto

Durante il tour 2019 nei teatri, Elisa sta presentando al pubblico le canzoni del nuovo album “Diari aperti”, uscito lo scorso 26 ottobre 2018 e già certificato disco di platino. In linea con tutto il progetto, la cantautrice friulana ha scelto la dimensione intima e avvolgente del teatro per presentare live il nuovo album e privilegiare il più possibile il rapporto diretto con il suo pubblico. Durante i concerti torinesi non potranno sicuramente mancare i singoli estratti da quest’ultimo disco: “Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e l’ultimo arrivato “Anche fragile”. Presenti in scaletta anche i suoi più grandi successi, tra cui “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima volta”, “Gli ostacoli del cuore” e tanti altri grandi singoli. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta portata in scena durante i precedenti concerti del “Diari aperti tour”. Ovviamente, le canzoni presentate a Torino potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.