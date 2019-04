Alessandra Amoroso in concerto a Padova: info e scaletta

Il 6 aprile Alessandra Amoroso sarà in concerto a Padova. Si tratta di una delle tappe incluse nel “10 Tour 2019”, una tournée che ha già attraversato diverse città italiane e che sta regalando alla cantante salentina non poche soddisfazioni. Inoltre, il 10 aprile, la città veneta ospiterà un altro concerto dell’Amoroso. Per entrambe le date l’appuntamento è alle ore 21:00 presso la Kioene Arena.

Location, orari e biglietti

I concerti del 6 e 10 aprile a Padova avranno luogo presso la Kioene Arena. La location è facilmente raggiungibile in auto, visto che la struttura è vicina al al Casello di Padova Est e alle tangenziali della città. Chi arriva in treno, può fermarsi alla Stazione di Padova, prendere il bus numero 18 (giorni feriali) o 14 (giorni festivi) e scendere alla fermata Palasport San Lazzaro. Anche chi si muove dalla città con i mezzi può far riferimento a queste due linee urbane. I due concerti padovani inizieranno alle ore 21:00, anche se i cancelli verranno certamente aperti con qualche ora di anticipo per permettere l’ingresso dei fan e evitare ritardi o rallentamenti. Per quanto riguarda la disponibilità dei biglietti, lo spettacolo del 6 aprile risulta sold out, mentre è ancora possibile acquistare ticket per il live del 10 aprile. Questi sono i biglietti ancora disponibili:

Platea Cat 1: 60,00 euro

Tribuna Frontale: 55,00 euro

Primo Anello Numerato: 50,00 euro

Primo Anello Visibilità Laterale: 40,00 euro

Secondo Anello CAT 2: 35,00 euro

Secondo Anello CAT 1: 40,00 euro

La possibile scaletta

La scaletta che Alessandra Amoroso presenterà a Padova sarà certamente incentrata sui brani inclusi nell’ultimo album in studio, dal titolo “10” e pubblicato il 15 ottobre 2018. Non mancheranno i singoli estratti dal disco, come “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”, che potrebbero aprire e chiudere lo spettacolo. Insieme agli ultimi successi, la Amoroso regalerà ai suoi fan anche i brani più importanti della sua carriera, come “Sul ciglio senza fare rumore”, “Comunque andare e “Vivere a colori”. Questa è la setlist che la Amoroso ha portato finora in giro per l’Italia, con poche variazioni. Per i due concerti di Padova potrebbe essere ripresentato lo stesso elenco di canzoni, anche se bisogna sempre tener conto di eventuali modifiche:

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Le prossime date del “10 Tour 2019”

Alessandra Amoroso continuerà ad attraversare l’Italia per portare nei palasport la sua musica. Queste sono le date ancora in programma: