Sono quelli di Giorgia, dei Toto, di Antonello Venditti, di Francesco De Gregori e dei Franz Ferdinand i primi nomi annunciati per il Marostica Summer Festival 2019, classico appuntamento musicale dell’estate nella cittadina in provincia di Vicenza. Il Marostica Summer Festival 2019 andrà in scena a Marostica dal 3 al 20 luglio 2019.

Gli ospiti del Marostica Summer Festival 2019

Ad aprire l’edizione 2019 del Marostica Summer Festival sarà il gruppo statunitense dei Toto, che il 3 luglio terrà nella cittadina vicentina il primo dei suoi tre concerti in programma quest’estate in Italia. Uno show per celebrare i 40 anni di carriera, suggellati dalla pubblicazione del disco “40 Trips Around the Sun”. A salire poi sul palco la sera dell’8 luglio saranno i Franz Ferdinand, che presenteranno dal vivo i brani estratti dal loro ultimo disco di inediti, “Always Ascending”. Un appuntamento molto atteso è anche quello in programma il 10 luglio, quando protagonista del Festival sarà il cantautore romano Francesco De Gregori, che per l’occasione sarà accompagnato dall’orchestra. Un concerto celebrativo della sua carriera, con i brani più celebri e apprezzati della sua discografia riarrangiati per l’occasione in una chiave sinfonica. A fianco all’orchestra di quaranta elementi, tra l’altro, a salire sul palco saranno anche gli Gnu Quartet: il quartetto d’archi (con flauto traverso) reduce da una fortunata tournée nei teatri italiani insieme a Ermal Meta. Ancora, il “Pop Heart Summer Nights Tour 2019” di Giorgia farà tappa a Marostica il 12 luglio: è questa una delle prime date annunciate della leg estiva della tournée della cantante romana. Tournée nel corso della quale la cantante presenterà dal vivo le cover estratte da “Pop Heart”, il suo ultimo disco celebrativo delle più belle canzoni della musica del nostro Paese. Il 17 luglio risuonerà la musica dei Queen con lo spettacolo musicale “Bohemian Rhapsody”, che è stato prodotto dalla Compagnia del Villaggio. Ancora musica italiana il 18 luglio, con lo spettacolo di Antonello Venditti per celebrare i 40 anni dall’uscita del suo disco-simbolo “Sotto il segno dei pesci”. E poi la serata conclusiva, in programma il 20 luglio, che sarà interamente dedicata ai mitici anni ’90, con tutte le grandi hit che hanno scalato le classifiche in quel decennio.

I biglietti per i concerti del Marostica Summer Festival 2019

I biglietti per i concerti del Marostica Summer Festival 2019 sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati da giorni. I tagliandi per il concerto dei Toto sono in vendita a partire da 46 euro, quelli per lo show dei Franz Ferdinand da 38 euro. I biglietti per il concerto di Francesco De Gregori sono in vendita a partire da 34.50 euro, con la possibilità di acquistare il vip pack a 206 euro. La disponibilità dei tagliandi per il concerto di Giorgia è a partire da 46 euro. Infine, l’ingresso allo show di Antonello Venditti ha un prezzo che parte dai 34.50 euro.