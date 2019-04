Ludovico Einaudi in concerto a Milano per la Design Week

Appuntamento da non perdere martedì 9 aprile a Milano. Ludovico Einaudi si esibirà in un concerto gratuito all’Audi City Lab presso l’Arco della Pace in occasione della Design Week. Lo spettacolo del compositore è il fiore all’occhiello del Fuorisalone 2019 e della mostra evento “Human Spaces” organizzata dal Magazine Interni per il Fuorisalone. Come ogni anno, Audi partecipa alla Design Week con l’Audi City Lab, un laboratorio di idee e di innovazione che quest'anno ha come leit motiv la rivoluzione della mobilità consapevole. La casa automobilistica sarà presente in piazza Sempione, presso l'Arco della Pace e i Caselli Daziari, con un'installazione e_Domesticity progettata da Hani Rashid e Lise Anne Couture dello studio Asymptote Architecture New York che simboleggia una rivoluzionaria stazione di ricarica, suggerendo una nuova forma di interazione fra uomo, ambiente e architettura. Proprio in questa suggestiva cornice, Ludovico Einaudi si esibirà in un concerto aperto al pubblico (limitato a 5.000 persone) e patrocinato dal Comune di Milano.

Il video girato a difesa dell'Artico

Non è la prima volta che Einaudi dimostra la sua attenzione alle generazioni future, attivandosi in prima persona nei confronti della tutela dell'ambiente. Nel 2016 ha eseguito al pianoforte l'inedito “Elegy for the Arctic”, suonando su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci delle Isole Svalbard (Norvegia), per la difesa dell'Artico. Dopo essersi imbarcato sulla nave di Greenpeace “Artic Sunrise”, Ludovico Einaudi ha girato un video con un pianoforte a code tra i ghiacchi galleggianti e sullo sfondo il ghiacciaio costiero di Wahlenbergbreen. Uno scenario suggestivo che ha fatto il giro del mondo e che ha permesso al compositore di lanciare un appello per fermare le attività umane invasive nell’Artico. L’idea di girare un video per l’Artico è nata per evidenziare le minacce del riscaldamento globale e la necessità di attivarsi in azioni concrete per proteggere l’ambiente.

Il nuovo album di Ludovico Einaudi e il tour

Dopo il concerto a Milano, Ludovico Einaudi proseguirà il suo tour in giro per l’Italia. Iniziato il 18 marzo a Roma, il compositore sarà impegnato nel nostro Paese fino all’11 aprile, poi dopo una breve parentesi all’estero ritornerà a suonare a luglio a Verona, Fiesole, Siracusa, Napoli e Roma. Al centro dello spettacolo ci saranno sicuramente i brani di “Seven Days Walking”, progetto iniziato a marzo. Si tratta di sette album in uscita nell’arco di sette mesi consecutivi, un’opera ambiziosa per l’artista classico più ascoltato in streaming di tutti i tempi con oltre 1 milione di stream al giorno e un totale di ben 2 miliardi. “Seven Days Walking: Day One" è il quattordicesimo album in studio di Einaudi ed è stato registrato tra settembre e ottobre dello scorso anno tra Schloss Elmau in Germania e gli Air Studios di Londra. Ludovico Einaudi valuta questo progetto come una sorta di labirinto musicale, un po’ come entrare nei meandri del processo creativo, per capire come un’idea musicale può svilupparsi in più direzioni, cambiando nuovamente nel momento in cui viene ascoltata. Queste le date del tour in Italia di Ludovico Einaudi: