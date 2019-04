Yann Tiersen, tre concerti in Italia a luglio

Lunedì 8 luglio a Collegno (TO) al Flower Festival, mercoledì 10 luglio a Prato all’anfiteatro Pecci, giovedì 11 luglio al Castello di Arco (TN). Dopo la tripletta di marzo, Yann Tiersen torna in Italia con altre tre date il prossimo mese di luglio. Il musicista francese porterà sul palco anche le sue ultime composizioni, quelle presenti in “All”, seguito di quell’ “Eusa” uscito nel 2016. “All” è il primo album registrato nel nuovo studio di Tiersen, The Eskal Project, costruito in una discoteca abbandonata sull'isola di Ushant, una piccola isola situata tra il mare della Britannia e la Cornovaglia, la sua casa negli ultimi dieci anni. Il disco, mixato da Gareth Jones, riprende i temi legati all'ambiente e la connessione con la natura già esplorati in “Eusa”, aggiungendo registrazioni di suoni presi anche da altre parti del mondo oltre alla Britannia, come le Redwood Forests della California o le registrazioni dei campi dell'aeroporto di Tempelhof a Berlino (da qui il titolo del primo singolo “Tempelhof”, uscito nei giorni scorsi), e prevede anche alcuni ospiti vocali che non sono stati però ancora svelati. Biglietti già in vendita per le prime due date sul circuito Ticketone: per il concerto di Collegno già esauriti i tagliandi per i Terzi posti, ne restano per i Primi (41,40 euro) ed i Secondi (34,50 euro); per il live di Prato biglietto unico a 46 euro.

La possibile scaletta

Ovviamente è difficile ipotizzare oggi la scaletta che Tiersen porterà in tournée la prossima estate. Ma essendo la leg estiva dell’ “All Tour” già partito nelle scorse settimane è possibile basarsi sui live fin qui eseguiti. Di seguito la scaletta del concerto di Parigi dello scorso 16 marzo:

Porz Goret Naval La dispute Tempelhof Koad Erc’h Pell Bloavezhiou Heol Gwennilied Aon Prad Beure Kentan 7 PM Mouvement introductive Comptine d’un autre été: L’Apres midi Le compteur Rue des cascades Le compteur (reprise) Sur le fil Le vieux en veut encore La jetée Kala Chapter 19

Il favoloso mondo di Yann

La formazione musicale di Tiersen ha sempre seguito un percorso irregolare. In gioventù si divide tra gli studi di musica classica (da qui le doti di pianista e violinista) ed il percorso in diverse rock band (suonando basso e chitarra). Per cui i suoi gusti risentono di diverse inclinazioni, che vanno dalla musica classica al punk e all’elettronica. In Francia si fa notare nel 1997 con il suo terzo album, “Le Phare”, ma il successo internazionale arriva qualche anno dopo, nel 2001, con il successo della colonna sonora del film “Il favoloso mondo di Amelie”, che oltre a contenere alcuni brani dai suoi dischi precedenti vede inserite anche diverse partiture originali. L’album è disco d’oro e platino in sette paesi e sdogana l’eclettismo del compositore francese.