Dave Matthews Band in concerto a Milano: info e scaletta

Dave Matthews e la sua band salutano l’Italia con la terza tappa tricolore del suo tour. Dopo il concerto di Padova di sabato 30 marzo e quello alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno di lunedì 1 aprile, ecco la band in concerto al Mediolanum Forum di Milano mercoledì 3 aprile. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone: esauriti i Posti in piedi, restano i Posti non numerati (49,45 euro), la Tribuna numerata 2° settore (59,80 euro) e la Tribuna numerata 1° settore (69 euro). L’inizio del concerto è previsto per le ore 20. Quella milanese sarà la penultima tappa del tour europeo del gruppo, che si concluderà con il concerto di sabato 6 alla Altice Arena di Lisbona. Il gruppo torna in Italia dopo quattro anni sulla scia del nuovo album “Come Tomorrow”, uscito nel 2018. Lo scorso autunno il tour Usa ha fatto registrare il sold out persino al Madison Square Garden di New York e all'Hollywood Bowl di Los Angeles.

La possibile scaletta

La Dave Matthews Band ha fatto dell’improvvisazione e della creatività che rende unica ogni esibizione la sua cifra stilistica. Per cui è praticamente impossibile immaginare che il gruppo replichi lo stesso concerto per due sere di fila, figuriamoci se ci sarà una scaletta unica per tutto il tour. Per dare un’idea di quello che potrebbe essere però il concerto del 3 aprile ad Assago ecco la lista dei brani suonati nel live di lunedì 1 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno:

That Girl Is You Grey Street What Would You Say? Do You Remember? Seven Proudest Monkey Satellite Stand Up (For It) Time of the Season (The Zombies cover) You Might Die Trying Again and Again Save Me Can’t Stop Jimi Thing Fly Like an Eagle (Steve Miller Band cover) Minarets The Space Between Funny The Way It Is Ants Marching Don’t Drink the Water All Alon The Watchover (Bob Dylan cover)

La jam band per eccellenza

La DMB (acronimo di Dave Matthews Band) nasce a Charlottesville, Virginia a inizio anni Novanta, quando Dave Matthews iniziò a radunare musicisti della città per poter incidere in studio alcune delle sue composizioni. La dimensione live è sempre stata cruciale nell’avanzare della carriera della band, che pian piano è diventata un gruppo rock vero e proprio. L’abilità di Matthews e soci nel riarrangiare ogni brano ad ogni esibizione porta i loro concerti ad essere ogni volta dei pezzi unici, impossibili da duplicare già da una serata all’altra. Il gruppo ha all’attivo anche la vittoria di un Grammy, quello del 1997 per la “Best Rock Vocal Performance by a Duo or Group” con il singolo “So Much To Say”. La band ha venduto più di 24 milioni di biglietti e più di 38 milioni tra cd e dvd. Le hit si chiamano “What Would You Say”, “Too much”, “Everyday”, “American Baby”, “Funny The Way It Is” e “Crash Into Me”, tornata alla ribalta dopo l'uso in due scene chiave del film “Lady Bird” che ha ottenuto cinque nomination agli Oscar 2017. Con “Come Tomorrow” la DMB è il primo gruppo ad avere sette album consecutivi in grado di debuttare al primo posto della classifica di Billboard 200.