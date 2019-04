Anna Tatangelo in concerto a Napoli: info e scaletta

Il prossimo 4 aprile Anna Tatangelo farà tappa a Napoli per la terza data de “La fortuna sia con me tour 2019”. L’appuntamento è alle ore 21:00 al Common Ground del capoluogo campano.

Location, orari e biglietti

Dopo essersi esibita a Roma lo scorso 2 aprile, Anna Tatangelo si prepara a salire sul palco di Napoli. L’evento, che è il terzo appuntamento in programma sul calendario de “La fortuna sia con me tour 2019”, promette di emozionare i fan della giovane cantante di Sora e di mettere in scena uno spettacolo entusiasmante. Il concerto a Napoli avrà luogo presso il Common Ground, che si trova al civico 7 di via Scarfoglio della città partenopea. Il live inizierà alle ore 21:00, ma si consiglia di arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma ed evitare ritardi o rallentamenti allo show. Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, bisogna rivolgersi direttamente ai punti vendita autorizzati, perché sia per la data romana che per quella napoletana non è stato e non è possibile comprare i ticket online. Per i successivi concerti a Conversano (BA), Milano, Torino e Roncade (TV) è consentito l’acquisto online su Ticketone e i biglietti sono ancora disponibili al prezzo di 23 euro. Ad accompagnare la Tatangelo in tutte le tappe della tournée ci saranno Maurizio Rosa alla chitarra, Dado Neri al basso, Eugenio Valente alle tastiere e Daniele Petricca alla batteria.

La scaletta del concerto a Napoli

A Napoli Anna Tatangelo porterà sicuramente le tracce contenute nell’ultimo disco “La Fortuna sia con me”, pubblicato l’8 febbraio scorso con le etichette discografiche GGD e Sony Music Italia. Saranno presenti anche i singoli “Ragazza di periferia” (feat. Achille Lauro & Boss Doms), “Chiedere scusa” o “Le nostre anime di notte”, brano con cui la Tatangelo ha gareggiato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le canzoni incluse nella setlist vi sarà certamente anche “Perdona”, ultimo singolo estratto, uscito il 22 marzo. Non mancheranno neanche i successi più noti come “Doppiamente Fragili”, “Muchacha” o “Libera”, che insieme alle tracce del nuovo album regaleranno ai fan un sound moderno, un viaggio tra passato e presente, sotto la direzione artistica di Martino Cerati, che ha curato ogni aspetto dello show.

I prossimi appuntamenti de “La fortuna sia con me tour 2019”

Dopo la data zero a Castelraimondo e l’avvio del tour a Roma, Anna Tatangelo arriverà in Puglia, precisamente a Conversano, in provincia di Bari, dove si esibirà il 5 aprile. Seguirà il 10 aprile l’appuntamento al Tunnel Club di Milano, per il quale la cantante di Sora ha già in serbo molte sorprese per i suoi fan a partire dagli ospiti. Sul palco milanese insieme a lei saliranno infatti Syria, Achille Lauro e Boss Doms. Infine, “La fortuna sia con me tour 2019” farà tappa anche all’Hiroshima Mon Amour (11 aprile) e al New Age di Roncade (12 aprile). La tournée, prodotta da Massimo Levantini per 1 Day potrebbe continuare anche durante l’estate. Queste sono al momento le date ufficiali del tour, in attesa di prossimi aggiornamenti: