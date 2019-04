Thegiornalisti in concerto a Bari: info e scaletta

Farà tappa a Bari il 2 aprile il “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti: la nuova tournée dei record del gruppo capitanato da Tommaso Paradiso, capace di registrare (quasi) tutti sold out. Non è da meno la prossima tappa del tour, in programma al PalaFlorio del capoluogo pugliese.

Thegiornalisti in concerto a Bari: info

L’inizio del concerto dei Thegiornalsti al PalaFlorio di Bari è in programma per le 21. Non si trovano biglietti per nessun settore né sul sito né nei punti vendita autorizzati. Il PalaFlorio si trova in via Giuseppe Prezzolini ed è raggiungibile sia con la propria auto che i mezzi di trasporto pubblico. Provenendo dalla SS16, prendere l’uscita 14B ed entrare in via Caldarola proseguendo in direzione Bari. Infine, bisognerà proseguire per circa un chilometro, per poi svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini. Il palasport è dotato di ampi parcheggi. Arrivando dall’aeroporto Karol Wojtila, bisogna prima raggiungere il centro di Bari con la linea 16 del servizio di trasporto pubblico locale. A questo punto, da Bari è possibile servirsi dei mezzi di trasporto pubblico che collegano il centro al palazzetto dello sport: le linee 2, 9, 10, 14 e 25.

Thegiornalisti in concerto a Bari: la scaletta

Il concerto dei Thegiornalisti a Bari si aprirà con un’introduzione, per passare nel giro di breve alle note de “L’ultimo giorno della Terra”, per concludersi su quelle di “Overture”. Nel mezzo, ampio spazio sarà dedicato ai brani di “Love”, l’ultimo disco del gruppo, pubblicato il 21 settembre dello scorso anno e che sarà suonato per intero. Dall’album sono finora stati estratti i tre singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità pu***na” e “New York”. Oltre alle canzoni di “Love”, nel corso della serata la band capitanata da Tommaso Paradiso eseguirà anche i brani più conosciuti e apprezzati della sua carriera, come “Il tuo maglione mio”, “Riccione” e “Completamente”.

Le canzoni della scaletta del concerto dei Thegiornalisti a Bari

Intro L’ultimo giorno della Terra Senza Vieni e cambiami la vita Love Il tuo maglione mio Una casa al mare Controllo Sold-out Fatto di te Zero stare sereno Milano Roma Questa nostra stupida canzone d’amore Proteggi questo tuo ragazzo Dr. House Tra la strada e le stelle New York Riccione Completamente Felicità p****na Overture

Le date del “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti

Dopo il concerto del 2 aprile al PalaFlorio di Bari, i Thegiornalisti proseguiranno il loro “Love Tour 2019” nei palazzetti dello sport delle principali città italiane, con la sola eccezione dello spettacolo in programma il primo maggio all’Arena di Verona. Il solo concerto per il quale sono ancora in vendita dei biglietti è quello del 7 aprile al Mandela Forum di Firenze, i cui tagliandi sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 34.50 euro.

I prossimi concerti del “Love Tour 2019” dei Thegiornalisti