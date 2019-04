Fedez in concerto ad Acireale: info e scaletta

Il “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez prende il volo, sorvola lo Stretto di Messina e fa tappa in provincia di Catania: più precisamente, al Pal’Art Hotel di Acireale.

Fedez in concerto ad Acireale: le informazioni

Sono diversi i biglietti ancora a disposizione per la tappa siciliana del tour di Fedez. Sia sul sito di TicketOne che nei punti vendita autorizzati è possibile acquistare i tagliandi per la tribuna non numerata a 46 euro, per la tribuna laterale numerata a 57.50 euro e per la tribuna centrale numerata a 74.75. Completamente esauriti invece i posti per il parterre in piedi. Spendendo 274.75 euro è possibile inoltre accaparrarsi un “vip package” che, oltre al biglietto per il primo settore numerato, garantisce l’accesso anticipato nel palasport, il meet & greet con Fedez, la disponibilità di personale dedicato, un welcome drink prima del concerto e un gadget omaggio. L’inizio del concerto è in programma per le 21. ll Pal’Art Hotel si trova ad Acireale, in provincia di Catania, in via Pasiano 5. Il palazzetto dello sport si trova a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria della città, quindi è raggiungibile a piedi. Altrimenti, è possibile arrivare al palasport con la propria auto, provenendo dall’autostrada Messina – Catania o dalla Statale 114. All’esterno della struttura si trova un ampio parcheggio in grado di ospitare fino a 500 posti auto.

Fedez in concerto ad Acireale: la scaletta

I brani protagonisti del concerto di Fedez ad Acireale saranno le canzoni estratte da “Paranoia Airlines”, l’ultimo disco del rapper milanese, pubblicato il 25 gennaio. Dal disco sono stati estratti i singoli “Prima di ogni cosa” (dedicato al figlio Leone), “Che c***o ridi” (inciso con Tedua e Trippie Redd) e “Holding Out For You” (che vede il featuring di Zara Larsson). Troveranno posto nel corso della serata anche canzoni provenienti dalla precedente discografia di Fedez, come solista, nel sodalizio con J-Ax o nei tanti duetti che hanno caratterizzato la sua carriera. Su tutti, con Francesca Michielin sulle note di “Magnifico” e con Nomi su quelle de “L’amore eternit”. Il concerto si apre sulle note di “Che c***o ridi” per concludersi su quelle di “Vorrei ma non posto”, brano estratto da “Comunisti col rolex”.

Le canzoni presenti nella scaletta del concerto di Fedez ad Acireale

Che c***o ridi Così Tutto il contrario Paranoia Airlines Assenzio Pensavo fosse amore Italiana 21 grammi Fuck The Noia L’amore eternit Magnifico Faccio brutto Holding Out For You Generazione boh Favorisca i sentimenti Amnesia Prima di ogni cosa Senza pagare Vorrei ma non posto

Le date del “Paranoia Airlines Tour 2019” di Fedez

Dopo il concerto in programma ad Acireale, il tour di Fedez proseguirà nei palazzetti dello sport italiani. La data successiva è in programma per il 5 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. Quindi ci sarà lo show milanese dell’8 aprile, al Forum di Assago. Infine, la doppia conclusione veneta: il 13 aprile alla Kioene Arena di Padova e il giorno successivo alla Zoppas Arena di Conegliano, in provincia di Treviso. I biglietti per i quattro concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati.