Ermal Meta, il nuovo singolo è "Ercole"

Ermal Meta ha scelto “Ercole” come nuovo singolo tratto da “Non abbiamo armi. Il concerto”. Con questa canzone il cantautore ha deciso di congedarsi dal pubblico e prendersi una lunga pausa per lavorare al nuovo disco. Si tratta del secondo brano inedito presente nell’album live e arriva dopo “Un’altra volta da rischiare” in duetto con J-Ax. Il brano porta la firma di Meta e di diversi autori, per la precisione Gianni Pollex, Stefano Milella, Leonardo Lamacchia e Valerio Buchicchio. Lo stesso cantautore ha pubblicato sui suoi profili social un’anteprima del nuovo videoclip che uscirà a breve. Anche in quest’occasione Ermal Meta mette al centro l’amore e tratta la difficoltà del lasciare andare l’altro. Ercole viene utilizzato come concetto di “gran fatica” da affrontare, essendo il personaggio mitologico che si cimenta nelle dodici fatiche soggette a molteplici interpretazioni, dal cammino spirituale alle metafore della morte.

L'album live "Non abbiamo Armi. Il Concerto"

“Non Abbiamo Armi. Il Concerto” contiene un disco live con le canzoni dal vivo di Ermal Meta, il DVD della registrazione integrale del concerto tutto esaurito del 20 aprile 2018 al Mediolanum Forum, e la tanto apprezzata esibizione dal vivo con Fabrizio Moro. I due inediti presenti sono “Ercole” e “Un’altra volta da rischiare”. L’album è disponibile nell’edizione standard composta da due CD e in quella deluxe che racchiude 3 CD e due DVD. Questa la tracklist ufficiale:

Un’altra volta da rischiare feat. J-AX (inedito) Ercole (inedito) Non abbiamo armi (Live Forum 2018) Gravita con me (Live Forum 2018) Ragazza paradiso (Live Forum 2018) Le luci di Roma (Live Forum 2018) Caro Antonello (Live Forum 2018) Che fantastica storia e’ la vita feat. Antonello Venditti (Live Forum 2018) Il vento della vita (Live Forum 2018) Amore alcolico (Live Forum 2018) 9 primavere (Live Forum 2018) Voodoo Love feat. Jarabe De Palo (Live Forum 2018) Volevo dirti (Live Forum 2018) Molto bene, molto male (Live Forum 2018) Vietato morire (Live Forum 2018) Storia di una favola (Live Forum 2018) Niente che ti assomigli (Live Forum 2018) Come il sole a mezzanotte (Live Forum 2018) Picole cose (Live Forum 2018) Non mi avete fatto niente feat. Giuseppe Bortolotti (Live Forum 2018) Non mi avete fatto niente feat. Fabrizio Moro (Live Forum 2018) Quello che ci resta (Live Forum 2018) Dall’alba al tramonto (Live Forum 2018) Io mi innamoro ancora (Live Forum 2018) Piccola anima feat. Elisa (Live Forum 2018) Mi salvi chi puo’ (Live Forum 2018) New York (Live Forum 2018) Odio le favole (Live Forum 2018) Straordinario (Live Forum 2018) A parte te (Live Forum 2018) Schegge (Live Forum 2018)

La grande festa al Mediolanum Forum di Assago

Dopo aver riscosso un enorme successo con il tour nei teatri italiani insieme agli Gnu Quartet, Ermal Meta si prepara all’ultimo concerto dopo tre anni ininterrotti di live. Il cantautore ha scelto il Mediolanum Forum di Assago per salutare i suoi fan nel giorno del suo compleanno, il prossimo 20 aprile. Questo il suo messaggio: «In questi anni di vita e musica, a parte qualche occasione, non ci ho mai fatto caso del tutto al mio compleanno, ma credo che questa volta sarà diverso. Ho deciso di festeggiare in maniera speciale. Farò un concerto al Forum di Assago. Per dirvi grazie e per dirci 'A presto'. Sarà l’ultimo live di questo percorso di 3 anni. Sarà la chiusura di un cerchio. Se ne aprirà un altro, ma non so ancora quando".