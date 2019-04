Elisa in concerto a Milano: info e scaletta

Elisa continua ad attraversare l’Italia con il suo “Diari aperti” tour. Il prossimo appuntamento con i fan è a Milano, dove la cantate friulana si fermerà per ben tre concerti, previsti il 2, 3 e 4 aprile al Teatro degli Arcimboldi.

Biglietti, location e orari

Le tre date milanesi del tour di Elisa sono completamente sold out. Questo vuol dire che non vi è più la possibilità di acquistare i biglietti per partecipare a uno dei concerti. La location scelta per i tre eventi è il Teatro degli Arcimboldi, facilmente raggiungibile in auto percorrendo le direttrici di viale Zara, viale Sarca o via Melchiorre Gioia. Dall’autostrada A14 bisogna invece imboccare l’uscita Cinisello Balsamo. Chi arriva in treno e chi si sposta con i mezzi pubblici può fare riferimento sia alla metro che agli autobus. Ad esempio, si può arrivare tranquillamente al Teatro degli Arcimboldi prendendo la linea M1, scendendo alla fermata Precotto e prendendo da qui l’autobus 162. L’appuntamento è alle ore 21:00, anche se è sempre una buona abitudine arrivare con qualche ora di anticipo.

La scaletta dei tre concerti a Milano

Elisa porterà a Milano i suoi intramontabili successi, ma anche i brani contenuti nell’ultimo disco “Diari Aperti”. Questa è la possibile scaletta dei tre concerti, tenendo sempre presente che la cantautrice friulana potrebbe modificarla nel corso degli spettacoli e da una serata all’altra:

Come fosse adesso Promettimi Anche fragile Tua per sempre Eppure sentire (un senso di te) Heaven out of hell Luce (tramonti a nord-est) L’amore esiste Almeno tu nell’universo (Mia Martini cover) Quelli che restano Se piovesse il tuo nome L’anima vola Stay Rainbow A prayer Vivere tutte le vite L’estate è già fuori Borken/Labyrinth/Cure Me/No Hero Together Tutta un’altra storia Gli ostacoli del cuore A modo tuo

I prossimi concerti di Elisa

Il “Diari Aperti” tour non si fermerà a Milano, ma proseguirà con tanti altri concerti in giro per l’Italia. Questo è il calendario aggiornato: