Sarà pubblicato il 26 aprile “Hurts 2B Human”, il nuovo album di inediti di Pink, nuovamente sul mercato discografico a distanza di due anni dalla sua ultima pubblicazione: era il 2017 e la cantante statunitense pubblicava il suo ultimo disco in studio “Beautiful Trauma”.

“Hurts 2B Human”: il nuovo album di Pink

“Hurts 2B Human” è stato anticipato nei giorni scorsi dai due singoli “Walk Me Home” e “Hustle”. Quest’ultima è la traccia d’apertura dell’intero lavoro. La tracklist dell’album si compone di 13 brani, tutti inediti, l’ultimo dei quali si intitola “The Last Song of Your Life”. Nel corso della tracklist si trovano anche alcuni featuring: con Khalid sulle note della title track “Hurts 2B Human”, con Wrabel in “90 Days”, con Cash Cash per “Can We Pretend” e, infine, con Christ Stapleton in “Love Me Anyway”. Ecco la tracklist di “Hurts 2B Human”, il nuovo album di inediti di Pink:

Hustle (Hey Why) Miss You Sometime Walk Me Home My Attic 90 Days feat. Wrabel Hurts 2B Human feat. Khalid Can We Pretend feat. Cash Cash Courage Happy We Could Have It All Love Me Anyway feat. Christ Stapleton Cirlce Game The Last Song Of Our Life

Le date del “Beautiful Trauma Tour 2019” di Pink

Nonostante l’imminente pubblicazione del nuovo album, Pink a breve sarà impegnata con la leg europea del “Beautiful Trauma Tour 2019”, tournée dedicata al suo disco precedente. Il primo concerto è in programma per il 16 giugno alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi; l’ultimo show sarà invece il 3 agosto alla Tele 2 Arena di Johanneshov. Per il momento non sono previsti concerti in Italia. Ecco tutte le date dei live europei del “Beautiful Trauma Tour 2019” di Pink:

16 giugno – Amsterdam, Johan Cruijff Arena

18 giugno – Dublino, RDS Arena

20 giugno – Cardiff, Principality Stadium

22 giugno – Glasgow, Hampden Park

25 giugno – Liverpool, Anfield Stadium

27 giugno – Werchter, Rock Werchter

29 giugno – Londra, Wembley Stadium

30 giugno – Londra, Wembley Stadium

3 luglio – Nanterre, U Arena

5 luglio – Colonia, Rhein Energie Stadion

8 luglio - Amburgo, Volksparkstadion

10 luglio – Stoccarda, Mercedes Benz Arena

12 luglio – Hannover, HDI Arena

14 luglio – Berlino, Olympiastadion

20 luglio – Varsavia, PGE Narodowy Stadium

22 luglio – Francoforte, Commerzbank-Arena

24 luglio – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 luglio – Monaco di Baviera, Olympiastadion

30 luglio – Zurigo, Letzigrund

3 agosto – Johanneshov, Tele 2 Arena

Gli album e la carriera di Pink

“Hurts 2B Human” è l’ottavo disco di inediti di Pink. Il primo, “Can’t Take Me Home”, risale al 2000, mentre il più recente, “Beautiful Trauma”, è stato pubblicato nel 2017. Nel corso della sua carriera Pink ha ricevuto sette MTV Video Music Awards, due MTV Europe Music Awards, tre Grammy Awards e un Day Time Emmy Awards. “Hurts 2B Human” arriva nell’anno in cui l’artista ha ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Pink è inoltre la prima artista non britannica a essere stata insignita dell’Outstanding Contribution to Music Award nel corso dei Brit Awards.