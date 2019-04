Carl Brave in concerto a Senigallia e Roma: info e scaletta

Il “Notti Brave a teatro” tour 2019 di Carl Brave è in dirittura d’arrivo: gli ultimi concerti si terranno venerdì 29 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) e con la doppia data di sabato 30 e domenica 31 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Un intero weekend all’insegna della musica: il camaleontico artista romano presenterà al pubblico le canzoni del suo progetto solista, iniziato lo scorso anno dopo aver messo in pausa il sodalizio artistico col collega e amico Franco126.

Carl Brave a Senigallia: tutte le info sul concerto

Nella serata di venerdì 29 marzo Carl Brave si esibirà sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia (AN). Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00 ed è già sold out, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa e potrà assistere al live solo chi è già in possesso della prevendita. Il Teatro La Fenice si trova in via Cesare Battisti 30 a Senigallia. Come per i precedenti concerti del “Notti Brave a teatro” tour, Carl Brave sarà accompagnato sul palco da una band d’eccezione, con tanto di fiati. Un’ottima occasione per apprezzare la musica del cantautore/rapper romano in una veste completamente differente da quella a cui ci aveva abituato nei club.

Carl Brave a Roma: le info sulla doppia data

Carl Brave concluderà il tour di “Notti Brave a teatro” proprio nella sua città natale, Roma, con una doppia data all’Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli. Gli appuntamenti sono per il 30 e il 31 marzo e l’orario d’inizio del live è fissato alle 21:00 per entrambe le serate in programma. Anche i concerti romani hanno registrato il tutto esaurito in prevendita, quindi non saranno acquistabili ulteriori biglietti in cassa. L’Auditorium Parco della Musica si trova in viale Pietro de Coubertin 30 a Roma ed è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: autobus linee 910, 53, 982, 168 e tram linea 2.

La scaletta dei concerti

Carl Brave presenterà al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Notti Brave (After)”, sequel del precedente “Notti Brave”, suo fortunato esordio solista pubblicato a maggio 2018 (e già certificato disco di platino). Non mancheranno “Merci”, singolo di cui è stato recentemente pubblicato il video ufficiale, così come “Posso”, brano realizzato con la collaborazione di Max Gazzè. Sicuramente presenti anche i precedenti successi: “Fotografia”, “Chapeau”, “Camel blu”, “Malibu” e tanti altri. Per i fan legati al progetto Carl Brave x Franco126 ci sarà una sorpresa: un medley di alcuni pezzi presenti nell’album “Polaroid”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dall’artista romano nel corso del “Notti Brave a teatro” tour. Ovviamente le canzoni potrebbero subire variazioni per ogni concerto, ma è possibile prenderla come linea guida per essere preparati ai live di Senigallia e Roma. Finiti i concerti invernali, dovremo aspettare giugno e l’inizio del “Summer tour” per tornare a vedere Carl Brave nei festival di tutta Italia. Ecco la scaletta: