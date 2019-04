Si aggiungono tre nuovi appuntamenti per la leg estiva del “Punk Tour 2019” di Gazzelle, la nuova tournée del cantautore romano dedicata al suo disco più recente, pubblicato il 30 novembre dello scorso anno. Secondo album dell’artista, da cui sono stati estratti i tre singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”, brano attualmente in rotazione radiofonica.

I nuovi concerti estivi del “Punk Tour 2019” di Gazzelle

I nuovi concerti estivi del “Punk Tour 2019” di Gazzelle sono in programma domenica 7 luglio ai Giardini del Frontone di Perugia, all’interno della rassegna “L’Umbria che spacca”; ancora, sabato 13 luglio all’Home Venice Festival, presso il parco del San Giuliano a Mestre, nel Veneziano; infine, giovedì 29 agosto in piazza Duomo a Prato, all’interno del festival “Settembre / Prato è spettacolo”. Quanto alle prevendite, i biglietti per il concerto in programma a Perugia sono già disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo unico di 28.75 euro. Ricordiamo che il concerto a Perugia sarà il recupero della data in programma lo scorso 31 marzo all’Afterlife e rimandata per cause non addebitabili all’artista. I biglietti già acquistati per quel concerto rimarranno validi anche per la data del 7 luglio. Chi lo desideri potrà invece chiedere il rimborso completo (comprensivo del costo della prevendita) dei biglietti già acquistati. I tagliandi per lo show in programma a Prato saranno in vendita invece dalle 14 di giovedì 28 marzo, sempre sul circuito di TicketOne e in tutti i punti vendita fisici autorizzati. Infine, discorso a parte per il concerto in programma all’Home Venice Festival 2019: i biglietti per la sola serata sono in vendita a 57.50 euro, sempre nel sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Il tagliando garantisce l’accesso all’intera giornata, in cui a esibirsi saranno anche Paul Kalkbrenner, LP, Pusha T, Adam Beyer, Modeselektor live, Noyz Narcos, Franco126 e Tedua. In alternativa, è possibile acquistare un abbonamento per tutti e tre i giorni del festival: il 12, il 13 e il 14 luglio. Tagliando che garantirà l’accesso anche agli show di Aphex Twin, Editors, Jon Hopkins live, Rival Sons, Alborosie, The Vaccines, Canova, Mellow Mood, DJ Spiller e Marco Furio Forieri (il primo giorno), Young Thug, Mura Masa, Boomdabash, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini, Anastasio (l’ultimo giorno). Il tutto, al prezzo di 138 euro (o 195.50 se si desidera avere il VIP pass). Il cartellone dell’Home Venice Festival 2019 è ancora in via di definizione e presto saranno annunciati degli altri nomi.

Il Punk Tour 2019 di Gazzelle

Gazzelle debutterà con la leg estiva del suo Punk Tour 2019 sabato 6 luglio, con lo show in programma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: tappa del Roma Summer Fest. L’ultima data della tournée sarà invece quella appena annunciata, il 29 agosto a Prato. Attualmente, l’artista romano è impegnato con la leg primaverile del Punk Tour 2019, capace di registrare sold – out quasi ovunque. Il prossimo concerto è in programma per il 28 marzo al Dis_Play Brixia Forum di Brescia, quindi l’artista si sposterà il 7 aprile al Gran Teatro Geox di Padova. L’ultimo show è in programma il 29 giugno a Villa Bellini, a Catania.